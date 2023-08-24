Третий квартал подряд компания Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров

Мир
24 августа 2023

Согласно данным ведущего института рыночных исследований Omdia, международная корпорация по производству бытовой техники Hisense во втором квартале 2023 года поставила второй по величине объем телевизоров в мире.

Уже третий финансовый квартал подряд компания Hisense занимает второе место в отчете Omdia, в котором подробно описывается общая доля объема поставок крупнейших производителей телевизоров в мире. В течение всего 2022 и первой половины 2023 года Hisense также занимала второе место.

Во втором квартале 2023 года доля компании Hisense на мировом рынке телевизоров достигла 13,7%, а объем поставок увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост значительно превысил средний показатель по отрасли, который составил всего 5,3%. Hisense также является брендом с наибольшим увеличением доли рынка в годовом исчислении – на 1,6 процентных пункта.

За впечатляющим успехом компании Hisense кроется ее неизменное стремление предлагать пользователям инновационные продукты, о чем свидетельствуют ее модели флагманских телевизоров ULED X и U8. Компания Hisense заключила ряд спонсорских соглашений в области спорта, в том числе с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», Лигой наций УЕФА и Чемпионатом мира по футболу ФИФА. Налаживание прочных отношений с потребителями и партнерами с помощью стратегии спортивного маркетинга и коллективной любви к спорту является основным направлением деятельности компании Hisense с момента ее выхода на международный рынок.

Hisense стремится предоставлять потребителям необычайные впечатления с помощью инновационных и экологически чистых телевизионных продуктов, что отражает стремление компании обеспечить миллионам семей качественный и здоровый образ жизни. Компания планирует продолжить реализацию этой цели на предстоящей выставке IFA 2023 в Берлине, где будут представлены некоторые из ее передовых инноваций и продуктов, демонстрирующих будущее домашней жизни.  

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