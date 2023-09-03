Третий раз — удачный. Hisense станет спонсором EURO 2024 в рамках партнерства с УЕФА

Международный производитель бытовой электроники и техники компания Hisense объявила о подписании спонсорского соглашения с УЕФА на поддержку чемпионата Европы по футболу EURO 2024. Таким образом, Hisense в третий раз станет спонсором ЕВРО после партнерства с УЕФА в проведении двух предыдущих серий и успешного спонсирования Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 2022™. Кроме того, в рамках этого соглашения компания Hisense получит спонсорские права на отборочные игры Лиги Европы УЕФА в 2023-24 и 2025-26 году, финальные игры Лиги Наций УЕФА, U21 ЕВРО 2025 года, Flinissima 2024 года и игры УЕФА по мини-футболу 2026 года.

Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA

Директор УЕФА по маркетингу Ги-Лоран Эпштейн (Guy-Laurent Epstein) выразил признательность Hisense за расширение их партнерства и прокомментировал это событие следующим образом: «Я очень рад тому, что компания Hisense вновь подтверждает свою приверженность европейскому футболу в качестве официального партнера УЕФА EURO 2024™, который станет третьим по счету подряд. Их технологии продолжают помогать все большему числу болельщиков по всему миру наслаждаться футболом».

Спортивный маркетинг по-прежнему является одним из ключевых элементов глобального роста Hisense и признания этого бренда по всему миру. За последние пять лет узнаваемость бренда Hisense выросла почти вдвое.

После объявления о предстоящей спонсорской поддержке EURO 2024™ УЕФА президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Ю (Fisher Yu) также отметил в своей вступительной речи на IFA 2023, что спонсорство прекрасно помогает Hisense взаимодействовать с потребителями по всему миру и укреплять доверия к нашему бренду. Продолжая продвигать свой бренд по всему миру, Hisense обеспечит поклонникам по всему миру непревзойденное качество просмотра EURO 2024™ УЕФА, используя свои передовые технологии качества изображения.

EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth

Начиная с энергосберегающего лазерного телевизора и заканчивая глобальными инициативами по защите окружающей среды, компания Hisense привержена инвестированию в инновации и предоставлению потребителям более экологичной продукции для здорового образа жизни.

На протяжении многих лет компания Hisense непрерывно стремится развивать тесные связи с потребителями по всему миру независимо от того, где они живут или на каком языке они говорят, для лучшего понимания и удовлетворения индивидуальных потребностей большего числа пользователей, повышая качество их повседневной жизни.