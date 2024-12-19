Три цифровых проекта Москвы отметили на международном конкурсе «Город, где хочется жить»

Победителей отбирали по таким критериям, как социальный и экономический эффект, качество, результативность и возможность масштабирования.

Киноплатформу «Москино», платформу «МосМедИИ» и проект «МетаВДНХ» отметили дипломами Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Высокие оценки экспертной комиссии получили столичные разработки в области историко-культурного наследия, медицины и креативных индустрий. Москва использует инновационные подходы в разных сферах. Мы тестируем и внедряем передовые технологии, которые затем успешно применяются и в других регионах», — рассказала Наталья Сергунина.

Свои решения представили 30 городов. Победителей отбирали по таким критериям, как социальный и экономический эффект, качество, результативность и возможность масштабирования.

Киноплатформа «Москино» не имеет аналогов в мире. Она дает уникальные возможности для организации съемок в Москве. На выбор — почти 700 площадок, включая павильоны, студии, парки, улицы и усадьбы, свыше 60 тысяч единиц реквизита и костюмов. Информация на киноплатформе представлена на семи языках, в том числе китайском, арабском и хинди.

Проект «МосМедИИ» открыл для всех медицинских организаций России доступ к ИИ-сервисам на базе компьютерного зрения. К платформе подключилось уже 20 регионов. Нейросети помогают выявить признаки патологий, формируя предварительное заключение для врача-рентгенолога.

Метавселенная ВДНХ — это виртуальная копия главной выставки страны. Она создана на основе 3D-модели из цифрового двойника Москвы, в которую с применением технологий игровой индустрии добавлены мельчайшие детали зданий и интерьеров. В год 85-летия комплекса все желающие совершили интерактивное путешествие по павильону «Космос», музею «Атом», аттракциону «Круговая кинопанорама» и другим знаковым местам.

Как отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий, смотр-конкурс «Город, где хочется жить» учрежден Международной ассамблеей столиц и крупных городов СНГ. Его цель — найти и систематизировать успешные практики.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.