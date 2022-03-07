Huawei выступила за использование хранилищ на флэш-накопителях

В ходе форума Huawei Full-Stack Data Center Forum, состоявшегося в рамках выставки MWC Barcelona 2022, компания Huawei предложила концепцию «Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X)» и выступила за использование хранилищ на флэш-накопителях (all-flash) для ускорения работы при всех сценариях. Вместе с тем компания Huawei представила три флагманских хранилища: OceanStor Dorado All-Flash Storage, OceanProtect Backup Storage и OceanStor Pacific Storage — для полностековых дата-центров Huawei.

Рост числа приложений 5G, Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) вызвал резкое увеличение объемов данных в сферах финансов, государственного управления и производства. В результате системы хранения информации сталкиваются с более высокими требованиями, чем когда-либо ранее. Традиционные системы не могут обеспечивать эффективность затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание (OPEX), необходимую для поддержания сетевой доступности ИТ-систем в любое время и при любых условиях. Таким образом, хранилище all-flash стало популярным выбором для повышения производственной эффективности в различных сферах, особенно в таких как транзакции, аналитика, высокопроизводительный файлообмен, разработка и тестирование, аварийное восстановление и резервирование, а также высокопроизводительные вычисления. Твердотельные накопители (SSD) быстро заменяют жесткие диски (HDD) для повышения эффективности данных и улучшения их защиты во всех сценариях.

Компания Huawei представила три флагманские серии информационных хранилищ и соответствующих решений для полностековых дата-центров.

Серия OceanStor Dorado All-Flash Storage славится своей устойчивой надежностью и высокой производительностью и широко внедряется в различных отраслях для использования в основных производственных целях. Новые системы OceanStor Dorado, представленные на MWC, оснащаются новейшим функционалом сетевых хранилищ данных (NAS), а также многими другими функциями безопасности, такими как выделенные пространства, качество обслуживания (QoS) и защита от программ-вымогателей. Вместе они помогают обеспечивать безопасный файлообмен между подразделениями. В новые системы Dorado также внедрены уникальная межкластерная архитектура глобальной распределенной файловой системы и ведущая архитектура FlashLink с целью повышения производительности на 30% по сравнению с отраслевыми аналогами. Кроме того, серия OceanStor Dorado одновременно поддерживает хранение информации в режиме «активный-активный» для сетей хранения данных (SAN) и NAS для обеспечения круглосуточного (24/7) функционирования сервисов. Массивы хранения Dorado особенно подходят для автоматизации электротехнического проектирования (EDA) полупроводниковых систем, исследований и разработок (R&D) продукции и сценариев обмена финансовыми данными, где они служат в качестве эффективной и надежной инфраструктуры для реализации прикладных задач, предполагающих свыше триллиона мелких файлов.

Серия OceanProtect Backup Storage имеет многопотоковый механизм для сквозного ускорения и архитектуру «активный-активный» для обеспечения высокой надежности. Благодаря принципиально новой встроенной дедупликации с переменной длиной и алгоритмам сжатия, основанным на выделении признаков, он обеспечивает троекратное повышение скорости резервного копирования данных и пятикратное повышение скорости восстановления данных по сравнению с конкурирующими продуктами, а также высокий коэффициент сжатия данных — 72:1. Кроме того, он обеспечивает комплексное решение для защиты от программ-вымогателей, которое помогает пользователям защищать свои данные от атак. Серия OceanStor Pacific Mass Data Storage расширяет границы производительности, протокола и емкости для прикладных систем высокопроизводительного анализа данных (HPDA). Это единственная в отрасли серия хранилищ, поддерживающая гибридные нагрузки. Это означает, что одна система OceanStor Pacific может использоваться одновременно для HPDA, обработки больших данных, видео, резервного копирования и архивирования. Новые системы OceanStor Pacific дополнительно повышают эффективность использования хранилищ на 30% в сценариях HPDA за счет оптимизации алгоритмов и технологий сжатия данных. Кроме того, поддерживая обработку больших данных в режиме, близком к реальному времени, они сокращают время анализа 100 миллиардов наборов данных с нескольких дней до всего нескольких минут, что значительно ускоряет разработку приложений.