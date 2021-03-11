Три московских отеля сети AZIMUT получили знаки Safe Travels

Первой глобальной инициативой в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса, стала программа Safe Travels. Ее разработал Всемирный совет по туризму и путешествиям. Соответствующие сертификаты подтверждают полное соответствие отеля международным протоколам защиты от COVID-19. В июле минувшего года такой сертификат получил питерский отель AZIMUT Hotels (основатель — инвестор и меценат Александр Ильич Клячин), а в феврале текущего года знаки Safe Travels были присвоены трем московским гостиницам данной сети (Тульская, Смоленская и Олимпик).

Сообщается, что поддержку реализации программы Safe Travels в Москве оказывает Мостуризм. По словам генерального директора AZIMUT Hotels Максима Бродовского, все отели сети неукоснительно соблюдают все требования и рекомендации ВОЗ, и знаки Safe Travels в очередной раз это подтверждают.