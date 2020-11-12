Три социальных проекта СУЭК Андрея Мельниченко стали лауреатами Всероссийского конкурса «Создавая будущее»

Общество
12 ноября 2020

В 2015 году силами Общественной палаты РФ был впервые проведен ежегодный форум «Сообщество». В этом году Москва принимала его со 2 по 3 ноября. В ходе работы форума были озвучены лауреаты Всероссийского конкурса «Создавая будущее». С его помощью организаторы решают задачу по выявлению наиболее успешных практик и подходов ведущих работодателей нашей страны к решению вопросов, имеющих социальное значение.

Сообщается, что сразу три проекта отечественной угледобывающей компании СУЭК предпринимателя Андрея Мельниченко вошли в число лауреатов конкурса. Это уже не первый триумф компании на отчетном соревновании. В этот раз ее проект «Лыжи мечты» получил Гран-при в номинации «Синергия сотрудничества», а еще в двух направлениях проекты «Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки  г. Красноярска» и «Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника» заняли 1 и 3 места соответственно.

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