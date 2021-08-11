Трое новых тик-токеров миллионников стали участниками патриотического проекта «Пережить, чтобы помнить»

В минувшую субботу во всех социальных сетях и на платформе онлайн-кинотеатра Okko стартовал второй пул третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить».

Пятая серия проекта «Дальше в лес» расскажет о подвиге партизана-героя лейтенанта Сергея Владимировича Гришина и Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака, а также представит новых участников, которыми стали тик-токеры:

Макс Фит (https://www.tiktok.com/@max_fit?lang=ru-RU),

Максим Усманов (https://www.tiktok.com/@max_usmanov?lang=ru-RU),

Ангелина Авдиянц (https://www.tiktok.com/@maybe_gelik?lang=ru-RU ),

и студенты Елизавета Кравченко, Артем Мельников и Артем Эйкстер.

Участники серии попробовали себя в заготовке леса — перед ними стояла задача выполнить норму ручной валки деревьев 80-летней давности, а также обустроить партизанский лагерь, приготовить обед на всю команду и заготовить необходимый для жизни лагеря один кубометр дров. Съемки новых эпизодов проходили в Калужской области, недалеко от города Мосальска.

«Первый день прошел очень хорошо, но, конечно, тяжело. Не скажу, что что-то конкретно было делать сложнее остального. В целом все, что мы сегодня с парнями выполняли, было трудно! Ребята почти все время пилили деревья двуручной пилой, а я старался справиться в одиночку с топором. Посмотрим, что будет дальше. Но думаю, что на сегодня мы сделали все, что смогли», — после съемок рассказал участник, тик-токер с миллионной аудиторией, Максим Усманов. «Помимо самих заданий еще очень интересно, как проявляются люди в стрессовых ситуациях. Перед испытанием можно говорить все, что угодно, но в момент максимального напряжения открываются совершенно разные грани личности. Будет интересно понаблюдать, кто как раскроется за эти четыре дня».

Впереди ребят ждет еще 3 испытания, основанных на подвигах Великой Отечественной войны, а зрителей – 3 захватывающих эпизода.

Напомним, что расширенные версии каждой серии еженедельно выходят на платформе онлайн-кинотеатра Okko.

«Пережить, чтобы помнить» — социально-патриотическое реалити-шоу для молодежи, второй сезон которого просмотрели более 30 миллионов человек по всему миру. Съемки проходили в 12 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Владикавказе, Ижевске и других.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».