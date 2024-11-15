Tromox представила электрический мотоцикл M03 на EICMA 2024

На одной из самых ожидаемых выставок EICMA компания Tromox представила свою последнюю разработку – электрический мотоцикл M03, а также серийный мотоцикл MC10 и недавно модернизированный Ukko S+.

M03 доступен в двух версиях, M03 Plus и M03 Pro, сертифицированных по стандартам L1e и L3e для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей. Оснащенный аккумулятором 48 В/48 Ач с запасом энергии около 2,3 кВт*ч, M03 обеспечивает до 100 км пробега на одной зарядке. Максимальная скорость 45 км/ч для версии Plus и 70 км/ч для версии Pro M03.

Tromox признает, что цена на электрические мотоциклы должна быть сопоставима с ценой моторизованных велосипедов. Цена на мотоциклы M03 начинается от 2 199 евро для M03 Plus и 2 499 евро для Pro.

Кроме того, Tromox продемонстрировал модернизированный Ukko S+, который может похвастаться повышенной производительностью. Ukko S+ оснащен высокопроизводительным двигателем с пиковой мощностью 8 000 Вт в сочетании с векторным контроллером FOC собственной разработки Tromox и центральным управлением VCU+BCM автомобильного класса, обеспечивающим более мощное ускорение и более стабильную управляемость. Тем временем, электрический мотоцикл MC10 поступил в серийное производство, и Tromox активно продвигает свой глобальный план выпуска.