Tronsmart представил портативную колонку Bang Max с насыщенным звуком и мощными басами

Приготовьтесь погрузиться в энергичное сочетание звука и света для беспрецедентного удовольствия от вечеринки с последним шедевром Tronsmart – динамиком Bang Max. Будучи флагманской моделью известной серии акустических систем Bang от Tronsmart, Bang Max поражает впечатляющим звуком мощностью 130 Вт и динамичной пульсирующей подсветкой, синхронизирующейся с ритмом музыки.

Sonic Odyssey с усовершенствованной трехполосной аудиосистемой

Откройте для себя многомерный праздник звука с усовершенствованной трехполосной аудиосистемой Bang Max, оснащенной шестью преобразователями премиум-класса. Два высокочастотных динамика, два среднечастотных динамика, а также два низкочастотных динамика работают в тесном контакте, обеспечивая глубокие басы, энергичные средние частоты и четкие высокие частоты. Благодаря разработанной компанией Tronsmart эксклюзивной технологии TuneConn™ система может синхронизировать звук более чем на 100 динамиках, обеспечивая непревзойденное звучание. Кроме того, подключение 2 Bang Max через TWS также может обеспечивать превосходное стерео-звучание.

Персонализированная атмосфера и безудержные развлечения

Сделайте вечеринку веселее с помощью приложения Tronsmart, которое предлагает уникальные световые шоу и настраиваемые режимы эквалайзера. Настраиваемые режимы эквалайзера позволяют подобрать звучание на свой вкус, а световое шоу усиливает атмосферу, добавляя очарования вечеринкам.

Непрерывное веселье в любое время и в любом месте

Расширьте возможности вечеринок благодаря поразительному 24-часовому времени автономной работы: Bang Max гарантирует непрерывный ритм всю ночь. В системе предусмотрены проводные микрофонные и гитарные входы, что позволяет проводить импровизированные и джем-сессии, придающие вечеринке оригинальность. Не позволяйте погоде испортить вечеринку. Прочный водонепроницаемый корпус по стандарту IPX6 позволяет проводить мероприятие на открытом воздухе в любую погоду – дождливую или солнечную.

Доступность и цены

Система Bang Max имеет три различные вилки (США/Великобритания/ЕС), благодаря чему её можно легко подключать к питанию в различных регионах.