Трушкова Мила: Вторая жизнь – взгляд с непривычного ракурса

Картины профессиональных художников и арт-дебютантов о влиянии пандемии на нашу жизнь и подвиге врачей привезла в Московскую городскую Думу создатель Арт-проекта «Вторая жизнь», известный московский художник-символист Трушкова Мила.

«Вторая жизнь» – взгляд на проблему с непривычного ракурса. Об этом говорили автор проекта и гости на открытии выставки. Заместитель председателя Московской городской Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов отметил:

–– Мы не первый раз встречаемся с художественным, культурологическим проектом «Вторая жизнь». Выставка в его рамках – важное и интересное событие в культурной и общественной жизни столицы. Принимая сегодня Арт-проект в стенах Мосгордумы, мы имеем возможность увидеть борьбу с пандемией, подвиг врачей и хрупкость человеческой жизни глазами художников. Важно, что тема личной ответственности каждого из нас осмысливается деятелями культуры.

Предыдущая выставка прошла в ГКБ № 40 в Коммунарке, когда врачам пришлось принять на себя первый удар борьбы с неизвестной болезнью, и каждый позитивный заряд для них был особенно ценным. Картины переданы в дар больнице.

На новой выставке в Парламентской библиотеке Трушкова Мила призналась, что надеется на самое полное раскрытие её содержания как сборника заявлений об удивительном духе москвичей.

–– Нет слов, которые могут передать нашу благодарность медикам за спасенные жизни. Но есть сила творчества, –– сказала на открытии галереи в МГД председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской Думы Лариса Картавцева. –– И мы бы хотели сегодня передать картину Милы Трушковой «Сердце врача» медицинским работникам госпиталя на ВДНХ Городской клинической больницы № 24 как признание за труд и милосердие.

Проект продолжит развитие: по словам Трушковой Милы, творческая перспектива для молодых художников остаётся открытой даже в пандемию.