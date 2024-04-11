Tsingke продемонстрировала передовые решения в области биопрепаратов на выставке Biologics 2024

В Лондоне завершилась выставка Biologics 2024, в которой приняли участие 650 фармацевтических, биотехнологических и академических представителей и более 50 экспонентов, участвующих в дискуссиях на высоком уровне о последних инновациях в области открытия и разработки биопрепаратов.

Компания Tsingke как пионер в области технологии синтеза ДНК/РНК поделилась своими передовыми инновационными продуктами, услугами и последними достижениями с участниками.

Tsingke предлагает широкий спектр олигонуклеотидных продуктов, включая специальные олигонуклеотиды ДНК/РНК, зонды для кПЦР и олигонуклеотиды NGS. Имея сертификат ISO 13485 и доверие клиентов, Tsingke обслуживает более 500 компаний лабораторной диагностики с высококачественным синтезом нуклеиновых кислот.

Флагманский продукт Tsingke, Tsynth Gene Synthesis, находится на переднем крае технологии генного синтеза. Исследователи используют высокую точность и быструю обработку, обеспечивая стабильный и эффективный синтез генов.

Предоставляя универсальные услуги, от синтеза генов до белковой экспрессии, пять основных систем Tsingke предлагают исследователям целый ряд вариантов для определенных потребностей. Кроме того, наша высокопроизводительная экспрессионная платформа поставляет продукты высокой чистоты с оперативной обработкой, ускоряя исследовательские проекты по всему миру.

Tsingke обеспечивает универсальную платформу обслуживания, от экспрессии гена до экспрессии антитела, для удовлетворения обширных потребностей в определенных применениях. Делая особый упор на прослеживаемость и высокоэкспрессионные титры, Tsingke обеспечивает высочайшие стандарты качества и соответствия.