ТТК предлагает абонентам новый тарифный план «Вкусный микс»

Этим летом компания ТТК предлагает своим новым абонентам тарифный план «Вкусный микс». Пакетное предложение включает в себя самые популярные продукты — высокоскоростной домашний интернет, широкий выбор телеканалов и современную ТВ-приставку.

Популярные услуги представлены по единой выгодной цене — 490 рублей в месяц, которая гарантированно не изменится в течение года. Дополнительно на выгодных условиях можно приобрести Wi-Fi роутер — в рассрочку или с помощью единовременной оплаты.

Как отметили в компании, домашний интернет от ТТК работает быстро и надёжно более чем в 300 населённых пунктах России. А пользователям интерактивного телевидения ТТК доступно разнообразие телеканалов, в том числе в высоком качестве Full HD.

— Удобная система уведомлений поможет быть в курсе новинок и даст персональные рекомендации. Также доступны функции управления эфиром — постановка на паузу и перемотка. Теперь смотреть любимые фильмы и телепередачи можно тогда, когда это удобно, — рассказали в ТТК.

Также абонентам ТТК доступны подписка на антивирусный софт, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое.

С подробными условиями акции в городах Ростовской области можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8(800)775-0-775.