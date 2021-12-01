TUART Home&Decor — интернет-магазин отделочных и декоративных товаров для дома

Регионы
1 декабря 2021

В 2005 году на рынке появилась компания TUART Home&Decor и за 16 лет профессиональной деятельности превратилась из небольшого предприятия в крупную торговую сеть. В онлайн-магазине представлены свыше 10 тысяч товаров для дома: от качественных строительных материалов до светильников, штор и декора. Оффлайн-магазины расположены в 4 городах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. В магазинах можно забрать товар, заказанный на сайте. Также действуют службы курьерской доставки, поэтому получить заказ покупатель может в течение 24 часов с момента оформления покупки.

TUART – лучшие товары для дома

Компания напрямую заключила договора с лучшими производителями фирменной продукции в Европе, России, США и Азии. Отпускная цена рекомендована менеджерами компаний-партнеров. Все товары сертифицированы и соответствуют международным стандартам качества.

Почему выгодно покупать именно в TUART:

  • Можно не только выбрать лучшие товары из представленных линеек и купить их по максимально доступной цене, но также оставить заявку на изготовление продукции на заказ в любом объеме.
  • Постоянно действуют акции и специальные предложения. При заказе определенных позиций клиенты получают внушительные скидки или подарки. Для постоянных заказчиков и крупных оптовых покупателей предусмотрены особые условия сотрудничества.
  • В наличии всё для обустройства быта и оформления стильного интерьера – аудиотехника, одежда, обои, краски, напольные покрытия, домашний текстиль, светильники, лампы, электротехника, велосипеды, спортивный инвентарь и другие нужные вещи.

Кроме того, TUART предоставляет услуги по доставке тяжелых посылок на этаж от двери до двери, сборке мебели, установке и подключению бытовой техники и т.д. С Home&Decor ваш дом станет по-настоящему уютным и красивым.

kp@slead.ru

г.Москва, Загородное шоссе, д.9, стр.1

+7 495 664-21-78

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