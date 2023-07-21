TUMI и HIGHSNOBIETY представили коллекцию TUMI | McLaren на трех Гран-при «ФОРМУЛЫ-1»

Международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и стиле жизни, представил сериал The High Road, созданный в партнерстве с Highsnobiety, в котором рассказывается о постоянном сотрудничестве бренда с элитной автоспортивной командой и производителем суперкаров класса люкс McLaren. Трехсерийный сериал о путешествии на фоне трех совершенно разных культур и континентов. В нем будут показаны гонки Гран-при «Формулы-1» в Великобритании, Сингапуре и Лас-Вегасе, а также продемонстрирована продукция TUMI | McLaren. В каждой локации будет привлечен культурный деятель, чтобы сесть за руль суперкара GT или McLaren Artura — самого последнего легковесного гибридного суперкара компании, проезжая мимо уникальных пейзажей и выделяя местные достопримечательности на своем пути к гонкам, привлекая к этому местное сообщество. The High Road также получит доступ в гараж и паддок команды McLaren F1, что позволит зрителям увидеть эксклюзивную обстановку за пределами трассы.

Видеоролики, спродюсированные Highsnobiety и снятые Autre Fish, в документальном стиле демонстрируют техническую сторону бренда и его мастерство в сочетании с современным и привлекательным контентом. Сериал расскажет о том, как мировые представители моды, присоединившись к TUMI, берут с собой в поездку предметы из коллекции TUMI | McLaren 60th Anniversary и основной коллекции.

Официальный старт сериала состоялся сегодня, практически вслед за Гран-при Великобритании, а вторая и третья серии выйдут 18 октября после Гран-при Сингапура и 20 ноября после Гран-при Лас-Вегаса. В Сильверстоуне Мелвин Израэль (Melvin Israel), фэшн-фотограф, задокументировал свое собственное путешествие по Великобритании, выпустив альбом открыток, ориентированный на конкретные товары. В Сингапуре таланты исследуют город-государство и погружаются в местную культуру в преддверии Гран-при. В Лас-Вегасе таланты отправятся в живописное автопутешествие, которое передаст все разнообразие американского Юго-Запада и подчеркнет лучшие моменты субботних вечерних городских гонок.

«Эта возможность является воплощением идеального партнерства, объединяющего движущие силы TUMI, Highsnobiety и McLaren, о чем рассказывается в новом ракурсе. Компания TUMI стремится к инновациям, совершенству и созданию идеальных условий для индивидуальных путешествий. Партнерство с Highsnobiety привносит новый, инновационный подход к созданию повествования», — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции, TUMI.

«Мы с гордостью объявляем о нашем сотрудничестве с TUMI | McLaren, объединив их приверженность передовым дизайнерским решениям и мастерству с идеями будущего, чтобы создать сериал, который станет ценностью нашей общей приверженности миру путешествий и роскошных автомобилей, — говорит Хайн Дорин (Haein Dorin), вице-президент и генеральный директор Highsnobiety в США. — Благодаря своему всегда перспективному взгляду на развитие культуры, Highsnobiety привлекает внимание к коллекции TUMI | McLaren по всему миру».

TUMI и Highsnobiety дополнительно привлекают покупателей, поклонников и фанатов суперкаров с помощью призыва к действию в социальных сетях и интеграции возможности покупки в редакционных статьях на сайте Highsnobiety.com. В честь особого события в Лас-Вегасе, компания TUMI также примет участие в нескольких акциях бренда на территории Лас-Вегаса, в том числе в демонстрации бренда в багажном терминале Международного аэропорта имени Гарри Рида, и во дворце Caesars Palace, где ежедневно будут проходить мероприятия.