TUMI и McLaren совместно отмечают шестидесятилетие McLaren выпуском юбилейной коллекции  

Международный производитель товаров для путешествий и стильного образа жизни TUMI выпустил лимитированную коллекцию TUMI | McLaren 60th Anniversary Collection в честь шестидесятилетия со дня основания элитной команды по автоспорту и производителя элитных суперкаров McLaren. Эта коллекция была представлена в заключительной части весенней кампании 2023 года этого производителя под названием «Unpack Tomorrow» при участии нового члена команды TUMI и гонщика McLaren Formula 1 Ландо Норриса.

«Поскольку эти два производителя специализируются на создании роскошных и высокоэффективных изделий мирового класса с истинным пониманием взаимосвязи между технологиями и функциональностью, сотрудничество между компанями TUMI и McLaren имеет просто безупречный характер», – отметил креативный директор компании TUMI Виктор Санц. «При создании этой коллекции мы с радостью будем сотрудничать с компанией McLaren, используя их знаменитый цвет папайи и сочетая современные легкие материалы в процессе создания чемоданов, сумок и различных аксессуаров.

McLaren F1 driver, Lando Norris, with limited-edition Velocity Backpack

Благодаря памятному сотрудничеству компаний TUMI и McLaren в дальнейшем мы сможем органично объединять моду, стиль жизни и технологии в наших новейших сезонных изделиях, и все это благодаря сочетанию передовых технологий, инноваций и выдающемуся дизайну.

Коллекция, разработанная с учетом требований первопроходцев, путешественников и искателей приключений, включает в себя целый ряд лимитированных моделей, выполненных в фирменном цвете папайи от компании McLaren, включая рюкзак Velocity, чемодан для ручной клади с 4-мя колесами Aero International Expandable Carry-On и слинг Torque. Эти изделия можно увидеть на изображениях от Ландо Норриса, посвященных кампании «Unpack Tomorrow». Эта новая коллекция была официально представлена сегодня, 13 апреля.

«Вместе с TUMI мы хотели развить успех наших основных коллекций и коллекций изделий из углеродного волокна, создав капсульную коллекцию, посвященную шестидесятилетию компании McLaren, – сообщил Горан Озболт, главный конструктор компании McLaren Automotive. «В этой серии роскошных предметов для путешествий также отмечена страстная любовь нашего основателя Брюса Макларена к следующим моментам: смотреть в будущее, расширять границы и сочетать легкую функциональность с современным языком дизайна, который отражает дух обеих компаний».

Ролик с участием Ландо Норриса «Unpack Tomorrow», который выпущен после аналогичных роликов с участием членов команды TUMI Ришарлисона де Андраде и Рене Раппа, представляет собой короткометражный фильм о путешествиях этой суперзвезды из мира автогонок, в котором демонстрируется гибридный суперкар McLaren Artura а также то, как характеристики сумки TUMI Ландо Норриса соответствуют качествам самого гонщика.

В видеоролике, посвященному кампании для водителей Формулы-1, вновь представлены наиболее популярные изделия из основной коллекции компании TUMI под названием «TUMI McLaren», которую этот производитель снова представил в этом сезоне. Это способствует возможности отметить юбилей компании McLaren и обеспечить постоянное сотрудничество между международными производителями изделий для путешествий и ежедневных задач со стилизацией в духе автомобилей класса люкс.

В дополнение к выпуску этой коллекции, посвященной 60-летнему юбилею, компания TUMI будет укреплять свое партнерство с компанией McLaren посредством выпуска глобальной серии контента на ключевых гонках класса «Гран-при», включая различные тактики взаимодействия с сообществом, привлечение талантливых лидеров мнений и эксклюзивные призы.