TUMI объявляет о втором глобальном партнерстве с Tottenham Hotspur

Мировой бренд в сфере туризма и активного образа жизни TUMI и футбольный клуб Tottenham Hotspur Football Club объявили о своем втором глобальном партнерстве, назначив TUMI официальным партнером предсезонного турне клуба по Азиатско-Тихоокеанскому региону после успешного прошлогоднего партнерства в Корее.

В этом году TUMI будет поддерживать команду на протяжении всего ее тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону, посетив Перт, Бангкок и Сингапур, а также проведя специальные празднования, запланированные в Сингапуре с 23 по 26 июля. В том числе состоится эксклюзивное рекламное мероприятие в магазине TUMI в торговом центре ION в Сингапуре, где выступят представители бренда и игроки Tottenham Hotspur Сон Хын Мин (Son Heung-Min) и Ришарлисон (Richarlison). Они будут раздавать автографы и подарки покупателям и фотографироваться с ними.

«Компания TUMI очень рада снова участвовать в предсезонном турне клуба, чтобы поддержать наших представителей Сон Хын Мина и Ришарлисона вместе с их товарищами по команде. В TUMI мы стремимся создавать продукцию для активного образа жизни с высококачественными аксессуарами. Мы рады снарядить клуб в их путешествии, помогая проявить себя наилучшим образом еще до того, как игроки выйдут на поле», — заявила Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и электронной коммерции.

TUMI снова предоставит сумки и багаж для игроков Tottenham Hotspur, при этом каждый член команды получит персонализированные продукты, которые помогут сделать их предсезонные путешествия функциональными и легкими. Спортсмены получили изделия из самых популярных коллекций TUMI, в том числе рюкзак Alpha Bravo Search, расширяемый чемодан для путешествий «19 градусов» из поликарбоната, четырехколесная складная туристическая сумка Alpha 3 International и портфель-органайзер Alpha.

Эбигейл Маршалл-Кокс (Abigail Marshall-Cox), руководитель отдела стратегического партнерства Tottenham Hotspur, отметила: «После успеха нашего партнерства во время прошлогоднего корейского тура мы очень рады снова работать с TUMI, чтобы поддержать наших игроков и персонал во время посещения трех разных городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом предсезонном турне. Наши команды снабжены продукцией высочайшего качества, которые помогут в наших поездках с их насыщенным графиком».