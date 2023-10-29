Туристические объекты в Сочи все чаще становятся объектом имущественных споров

Среди российских туристических направлений наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край. Одновременно множатся судебные тяжбы, которые приводят к снижению инвестирования даже в финансово привлекательном Сочи.

Такая история приключилась с компанией, которая занимается редевелопментом пансионата «Весна» в Сочи. Итогом стала заморозка привлекательного проекта туркомплекса, сообщает издание «Компания».

Проверку в отношении управляющей компании «Волна резорт энд СПА» правоохранители начали в августе 2023 года по иску Генпрокуратуры РФ. На имущество компании арест был наложен спустя всего лишь три дня после запроса прокуратуры. Также арестованы земельные участки, в т.ч. участок, где возведением туристического комплекса занимается третье юрлицо.

По мнению экспертов, такие действия в отношении бизнеса приводят к ухудшению инвестиционного климата, росту безработицы и другим негативным последствиям. Георгий Мохов, возглавляющий правовой комитет Российского союза туриндустрии, говорит, что речь идет о расследовании истории приватизации в конце 90-х гг. Федерацией профсоюзов объектов, которые затем почти не использовались по их целевому назначению.