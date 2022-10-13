Творческие достижения школьников появятся в «Портфолио учащегося» МЭШ

Москва
13 октября 2022

Информация о творческих достижениях детей, о посещаемых ими культурных мероприятиях появится в новых разделах «Портфолио учащегося» Московской электронной школы (МЭШ), посвященных культуре и творчеству. Все данные будут собирать и размещать на сайте специалисты департамента культуры Москвы, сообщает газета «Мой район».

«Портфолио учащегося» – платформа, где школьники и родители могут просматривать и делиться подобной информацией, необходимой при подаче заявок на участие в конкурсах, выставках, творческих школах, семинарах. Также она пригодится при поступлении в организации дополнительного образования.

В ближайших планах – создание раздела о спортивных достижениях детей, вносить данные о которых поручат сотрудникам столичного департамента спорта.

Удобный функционал приложения позволяет сохранять портфолио каждого московского учащегося в формате pdf, и делиться им при помощи QR-кода.

Кроме того, доступна и мобильная версия журнала МЭШ.

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