«Ты улыбнёшься и скажешь мне «да» — о чём важно помнить, когда собираешься делать предложение

В 2008 году предложение руки и сердца от жителя Токио Ясуси Такахаси попало в Книгу рекордов Гиннесса. Он уволился с работы и отправился в путешествие от острова Хоккайдо до побережья залива Кагосима. За полгода Ясуси преодолел 7100 км и с помощью включённого GPS-модуля «написал» своим маршрутом «Marry Me» («Выходи за меня»).

Предложение выйти замуж в последние десятилетия превратилось в настоящую феерию эмоций, креативности и фантазии.Этому событию даже выделили отдельный день в календаре праздников — 8 февраля. Делать и принимать предложение руки и сердца одинаково волнительно и ответственно для обеих сторон.

О чём важно помнить, когда собираешься сделать предложение

Идеальный момент — сейчас

Многие люди, планируя предложение руки и сердца, ждут подходящей даты — 14 февраля, Нового года, свадьбы лучшего друга. Эксперты советуют не смешивать эмоции одного важного события с другим. Благоприятного дня ни по лунным суткам, ни по расчётам астрологов, для того чтобы сделать предложение, не существует. В таком вопросе лучше руководствоваться чувствами и правилом, что «лучший момент — сейчас».

Оставаться собой

Предложение должно быть характерным для обоих партнёров. Не стоит делать предложение в полёте на воздушном шаре, если вы боитесь высоты. Или бросать кольцо на дно бокала, если ваша возлюбленная ненавидит спиртные напитки. «Безусловно, событие должно запомниться на всю жизнь, — комментирует кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в статье для РБК Life, — но именно в качестве творческого и спонтанного порыва души. Поскольку женщины зачастую имеют высокий эмоциональный интеллект, они всегда чувствуют эту неуловимую, казалось бы, разницу. Для них гораздо ценнее то, насколько естественно вы себя ведёте, что бы вы при этом ни задумали».

Она может отказать

«На предложение руки и сердца благородная леди должна три раза отказаться, и только на четвёртый раз согласиться», — пишет автор романа-бестселлера «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Психологи рекомендуют заблаговременно до момента предложения руки и сердца поговорить о будущем. Сейчас принято планировать свою жизнь на несколько лет вперёд, а отношение к браку весьма неоднозначно. Кто-то считает, что прекрасно жить можно и без штампа в паспорте, для кого-то важно сначала обзавестись собственным жильём и крепко встать на ноги. Поэтому лучше такие моменты проговорить заранее.

Сохранить интимность момента

В погоне за креативностью многие стремятся событие с предложением превратить в нечто незабываемое и обескураживающее. Но самое главное, что хочет увидеть женщина в этот день, это романтику и серьёзность намерений. «Для женщины брак — это судьба, — говорит в одном из интервью психотерапевт, писатель Андрей Курпатов. — Ей хочется уверенности, ощущения надёжности и серьёзности происходящего». Поэтому каким бы ни было ваше предложение, дайте понять своей избраннице, что для вас это важный и ответственный шаг, а она — та самая, с которой вы готовы провести всю жизнь.

«Я сделал предложение своей жене на третий день знакомства, и всю жизнь жалел лишь о двух потерянных днях», — сказал советский и российский виолончелист, дирижёр, пианист и композитор Мстислав Ростропович. Он женился в 28 лет и прожил со своей супругой Галиной Вишневской в счастливом браке 52 года. Самое главное для удачного предложения, пожалуй, чувства партнёров друг к другу. Только тогда этот момент и станет самым лучшим и незабываемым.