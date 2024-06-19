Тысячи людей посетили экстремальный спортивный фестиваль The BOWL в парке Юрия Лужкова

15 июня 2024 года в парке Юрия Лужкова и при участии Фонда Юрия Лужкова прошел восьмой ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года, посвященное уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.

В рамках фестиваля прошли соревнования в дисциплинах скейтбординг и BMX. В соревнованиях приняли участие рекордное число спортсменов – 168 скейтеров и райдеров, а поддержать их собралось несколько тысяч зрителей. Гости фестиваля наблюдали сложнейшие элементы и технику катания в исполнении не только опытных спортсменов, но и подрастающего поколения, в том числе юных спортсменок.

В категории «скейтбординг» судьями выступили звезды отечественного скейта Игорь Бочаров, Алексей Храмков и Павел Коваленко. Отметив, что уровень исполнения трюков и высота вылетов с каждым годом растут, они присудили первое место Дмитрию Бравичеву, второе – Давиду Газиеву и третье – Максиму Ежову.

Судьями в категории BMX стали профессиональные спортсмены и тренеры Федор Забалуев, Сергей Высоцкий и Павел Никонов. В тройку призеров, по мнению судей, вошли самые лучшие на сегодняшний день райдеры страны Макс Новоселов (Москва), Игорь Соколов (Хабаровск) и Артем Агарков (Электросталь).

За победу в ставшей традиционной специальной номинации Фонда Юрия Лужкова «За самое зрелищное исполнение» разыгралась серьезная борьба. Решением судей приз Фонда в дисциплине ВМХ присужден Денису Якимову из Москвы, а в скейтбординге – столичному спортсмену Владу Житнюку. Оба продемонстрировали высочайший уровень, технику и скорость исполнения спортивных элементов.

Помимо увлекательной спортивной программы фестиваль порадовал зрителей музыкальной программой, хедлайнером которой стал хип-хоп исполнитель КАССЕТА.

Юрий Михайлович Лужков активно выступал за популяризацию спорта среди молодежи. В его бытность градоначальником реставрировались спортивные объекты, строились современные спортивные школы и площадки. Стараниями Юрия Михайловича в 1998 году в Москве были впервые проведены Всемирные детско-юношеские игры, которые были продолжены Международным Олимпийским комитетом на регулярной основе уже в качестве юношеских Олимпийских игр.

Парку было присвоено имя Юрия Лужкова 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня его рождения.

Мероприятия в память о Юрии Лужкове, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить филантропические начинания Юрия Михайловича во благо жителей Москвы и страны.