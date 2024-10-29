Тысячи школ страны стали участниками просветительской акции Фонда «Ноосфера»

Культурно-просветительская акция «Я – россиянин» начала свое шествие по стране. Инициатором и организатором мероприятия выступил Фонд поддержки образования «Ноосфера», учрежденный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. Всероссийская акция проводится в тысячах школ страны с 15 октября по 15 ноября, и только в первую неделю на сайте проекта уже зарегистрировались свыше 10 тысяч педагогов.

Проект пользуется поддержкой на федеральном уровне со стороны Федерального агентства по делам национальностей, Дома народов России, Общественной палаты Российской Федерации. Его главная цель – рассказать детям о единых традиционных нравственных ценностях и многообразии культур народов РФ. Для акции, рассчитанной на учеников 4-х и 5-х классов, выбран формат самоуправляемого интерактивного урока. Кроме того, в ее рамках состоится экспертный опрос учителей, по результатам которого будет проведено расширенное социологическое исследование.

Рассказывая об акции, Елена Батурина привела следующие цифры: в 2023 году участниками образовательного проекта стали более 500 тысяч школьников из нескольких тысяч учебных заведений. Как и другие просветительские инициативы, которых за более чем 20-летнюю историю деятельности Фонда было разработано и реализовано немало, акция «Я – россиянин» способствует воспитанию ребят в духе согласия и дружбы, уважения к национальному многообразию, знакомит с различными религиями и культурными традициями, демонстрирует единые нравственные ценности, объединяющие людей в России, показывает, что все это – норма человеческих отношений.

Организаторы рассчитывают, что в 2024 году количество участников акции превысит достигнутый результат прошлого года, когда в проекте приняли участие более 714 тысяч школьников и 18 тысяч учителей.

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