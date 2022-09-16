Тютюшев Андрей: «Сибагро» нужны молодые специалисты»

В Томском аграрном колледже открыл свои двери новый учебный центр «Агроинтеллект». Обучение будущих специалистов для агрохолдинга «Сибагро» в нем проходит по целевому набору. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве тремя сторонами: Томским аграрным колледжем,на базе которого и располагается новый центр, департаментом профобразования Томска и компанией «Сибагро». Соглашение было подписано в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Для обучения специалистов в учебных классах «Агроинтеллекта» создано все необходимое. Будущие работники агрохолдинга обучаются в специально оборудованных мастерских, которые полностью соответствуют условиям производства. В дальнейшем, студентам будут предоставлены места для практики на предприятиях «Сибагро».

Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по образовательному комплексу, выступая на открытии центра, назвала открытие центра скачком системы образования на качественно новый уровень. Абитуриенты, которые не смогли попасть на «Профессионалитет», будут завидовать обучающимся центра, считает представитель власти региона.

Открытие центра «Агроинтеллект» приветствовал Тютюшев Андрей, председатель правления АО «Сибагро», заявив, что ему хотелось бы увидеть специалистов нового времени. Холдингу требуются молодые специалисты, разбирающиеся в современных технологиях и умеющие их внедрять, подчеркнул он. Программа «Профессионалитет» дала старт сотрудничеству с ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Тютюшев Андрей отметил, что «Профессионалитет» позволит подготовить новых сотрудников для предприятий «Сибагро» в разных городах России, где сегодня готовы принять около 500 молодых сотрудников.

Агропромышленный холдинг «Сибагро» создан в Томске в 2000 году. Сегодня он является одним из крупнейших холдингов России, него входят 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий по всей стране. В 2021 году компания признана одной из лучших свиноводческих компаний России.

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