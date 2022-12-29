У пользователей «Р7-Офис» есть возможность просматривать версии документов

Технологии
29 декабря 2022

Как выяснилось, такая возможность у пользователей офисного пакета «Р7-Офис» действительно есть.

Для того, чтобы посмотреть, какие изменения в документ были внесены, нужно зайти во вкладку «Совместная работа» и выбрать опцию «История версий». После этого в колонке слева откроется список версий документа со всеми правками.  Вверху расположена самая свежая версия, внизу – более ранние. Каждая версия имеет свой номер.

Чтобы просмотреть разные версии, нужно кликнуть на кнопки в списке. При необходимости можно использовать ссылку «Восстановить», расположенную под каждой из версий. Чтобы выйти из истории версии, следует нажать на ссылку «Закрыть историю» вверху левой боковой панели.

Возможность посмотреть историю внесенных изменений есть во всех редакторах: текстовом, табличном и сервисе для создания презентаций. Функция просмотра истории версий доступна всем, кто имеет доступ к документу, за исключением пользователей с правами доступа «Только чтение».

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видео-конференц-связь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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