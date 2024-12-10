Учащиеся «Профклассов Фонда Мельниченко» прошли посвящение в горняки

В Кузбассе продолжается реализация проекта по обучению школьников в специализированных классах, реализуемого при поддержке Фонда Мельниченко. Дети знакомятся с шахтерскими профессиями, углубленно изучают информатику, химию, физику, математику. Благодаря полученным навыкам они могут проще пройти этап поступления в профильные ССУЗы и ВУЗы.

В ходе торжественной церемонии в горняки посвящены свыше 100 учащихся 8-х классов, которые учатся в «Профессиональных классах Фонда Мельниченко».

Это один из многочисленных профориентационных и образовательных проектов, запущенных на территориях присутствия предприятий СУЭК, крупнейшей угольной компании страны, основанной в 2001 г. предпринимателем Андреем Мельниченко.

Наряду с учениками 8-х классов посвящение в горняки прошли учащиеся инженерных классов — 43 девятиклассника, 70 десятиклассников и 53 одиннадцатиклассника. Ученики представляют такие города, как Киселевск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий.