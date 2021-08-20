Участие в финале Всероссийского конкурса «Открой свою Россию» примет команда тренд-футуролога Игоря Сюча

Команда известного российского футуролога и бизнес-аналитика Игоря Сюча прошла в финал всероссийского проекта «Открой свою Россию».

Одна из главных целей этого проекта – найти и поддержать достойные инициативы на местах, в регионах, в том числе через интересные турмаршруты, которые помогут по-новому раскрыть и оценить не только природные богатства нашей страны, но и ее историю, культуру, духовный потенциал.

Немного цифр для понимания масштабов проекта и охвата географии: 96 заявок, 192 предложенных маршрута. До финала дошли 33 команды и 66 презентованных ими маршрутов, которые охватывают 36 субъектов РФ!

Игорь Сюч: «Экономику впечатлений делают люди»

В этом году Игорь Сюч как продюсер впечатлений и его команда представили в рамках этого всероссийского проекта маршруты с яркими живописными концепциями и названиями, которые проходят по территории Бурятии.

Цели поставлены амбициозные, и работа для их воплощения проделана огромная. Маршруты продуманы до мелочей: логистика, проживание, питание. Но, кроме того, ставка сделана на экономику впечатлений: побывавшие здесь туристы увезут с собой эмоции, новый опыт, в полной мере ощутят местный колорит, познакомятся с культурой. Благодаря реализации этого проекта уже в ближайшие годы удастся привлечь в регион большой поток туристов, в том числе из соседней Монголии. А это совершенно новые перспективы в плане экономического развития и построения межнациональных отношений, что особо отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проекты, предложенные в рамках конкурса «Открой свою Россию», охватывают территорию всей страны. Это значит, что в разных регионах России появятся брендовые национальные маршруты, интересные в том числе для иностранных туристов.

Игорь Сюч: «Выйти за рамки – географии и стереотипов»

Развитием нацпроектов как эксперт «Национальные проекты России», в том числе «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», Игорь Сюч занимается уже не первый год на федеральном уровне, а потому глубоко владеет темой. Являясь признанным в мире экспертом по трендам будущего и долгосрочному планированию, тренд-футуролог также консультирует профессиональные и бизнес-сообщества, правительственные организации, сопровождает различные инвестпрограммы.

Помимо знаний в области аналитики трендов будущего, владеет незаурядными дипломатическими способностями, благодаря чему эффективно выстраивает коммуникации с партнерами различного уровня. Игорь Сюч является экспертом Агентства стратегических инициатив, экспертом Всемирной Туристской Ассоциации UNWTO и Русского географического общества, экспертом «Национальные проекты России», действительным членом Союза журналистов России и др.

С осени 2020 года Игорь Сюч занимает должность советника по прогнозированию, развитию и инновационным технологиям национального парка «Тункинский». Это беспрецедентный пример привлечения в штат тренд-футуролога для разработки стратегии развития предприятия на долгосрочную перспективу. При непосредственном участии футуролога разрабатывается программа, которая позволит повысить привлекательность Тункинского нацпарка и сделать его одним из наиболее перспективных мест для развития туризма в Бурятии. Проект «Тункинская долина» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров.

Что касается проекта, который вышел в финал конкурса «Открой свою Россию», планы, как всегда, масштабные и амбициозные. И в перспективе они не ограничатся рамками Бурятии. В ближайшем будущем уникальным туристическим маршрутом планируется связать территорию Байкал – Тунка – Хубсугул. А это уже не только Бурятия. И даже не только Россия.

Многое теперь зависит не только от команды авторов проекта, но и от поддержки местных жителей, которым, по сути, предстоит принимать непосредственное участие в пошаговом воплощении задуманного. Ведь главный двигатель в реализации любой инициативы (местного значения или федерального масштаба) – это люди, именно люди планы и проекты превращают в реальность.