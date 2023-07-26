Участие в конкурсе «Семья года-2023» семья Рашевских приняла при поддержке Приморского регионального отделения Союзмаш России

Сотрудник Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» и его семья одержали победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года», стали лучшими в номинации «Молодая семья». Участие в состязании семья Рашевских приняла при поддержке Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Денис Рашевский – мастер участка цеха окончательной сборки ААК «Прогресс». Вместе с супругой Екатериной и тремя детьми они традиционно принимают участие в конкурсе «Семья года». На муниципальном этапе состязаний в г. Арсеньеве Рашевские трижды побеждали в номинации «Молодая семья».

Счастье и гордость для Дениса и Екатерины – трое детей: дочери Ульяна и Мария, сын Иван. Денис и Екатерина любят и балуют своих детей, но с самого раннего возраста учат их дисциплине.

В семье Рашевских царит поддержка и уважение. «Мы всегда помогаем друг другу и проявляем уважение. Там, где есть поддержка и забота, всегда царит любовь и взаимопонимание», – поделился Денис, член Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Муниципальный этап конкурса «Семья года» в городе Арсеньеве традиционно проводится при поддержке Приморского регионального отделения Союзмаш России. Как отмечают представители общественной организации, подобные состязания играют важную социальную роль.

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») – вертолетостроительная компания, расположенная в городе Арсеньеве Приморского края. ААК «Прогресс» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Приморья, является членом Приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»