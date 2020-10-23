Участие в работе новой экспертной площадки Союза машиностроителей России принимает КРЭТ

Представители АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех приняли участие в первом заседании Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров, созданном Союзом Машиностроителей России.

Среди ключевых направлений работы новой экспертной площадки – развитие технологий в высокотехнологичных отраслях промышленности, организация взаимодействия членов Союза Машиностроителей России с Российской Академией Наук, привлечение предприятий к реализации Стратегии научно-технологического развития и формирование предложений по реализации национального проекта «Наука».

Первое заседание Комитета состоялось на базе Московского авиационного института. Участие в нем приняли действительные члены Российской академии наук, ректоры профильных вузов, представители ключевых структур Ростеха и ведущих предприятий страны.

В рамках совещания обсуждались стратегические цели и задачи Комитета, был утвержден план его работы до конца года. Следующая встреча экспертов состоится уже в ноябре. Ключевой темой второго заседания станет подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Развитие фундаментальной науки, подготовка кадров – важнейшие задачи, от эффективного решение которых зависит не только работа нашей отрасли, но и социально-экономическое развитие всей страны. Традиционно АО «КРЭТ» активно поддерживает Союз Машиностроителей России. Наши предприятия входят в состав региональных отделений Союза, обеспечивая вовлеченность в его работу жителей разных уголков страны», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.