Участниками IV-й Всероссийской Сретенской научно-практической конференции стали представители науки, казачества и РПЦ

В Севастополе в филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с 13 по 15 февраля 2023 года прошла IV-я Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция «Преображение России – обретение Будущего!».

Конференция была организована Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова по инициативе ректора МГУ, академика В.А. Садовничего на базе филиала МГУ в городе Севастополе, а также Синодальным комитетом Русской православной церкви (Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством и Преображенским клубом при участии Академии наук Чеченской республики.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий в своём обращении к участникам конференции подчеркнул символичность происходящего, отметив, что «конференция, посвященная перспективам развития России, проходит в городе несгибаемого духа, немеркнущей воинской славы, колыбели христианства на Руси».

Открывая IV-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию, председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл говорил о том, что «Взгляды всего мира прикованы к тому, что происходит в нашей стране и вокруг неё. Во многом от этих событий зависит дальнейшая судьба человечества. Наши колодцы не пересохнут, и наши колокола не умолкнут. Мы ещё скажем миру своё слово, и это будет слово Любви и Правды!»

На конференции с принципиальными сообщениями выступили Владимир Буданов – доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, главный сотрудник Института философии РАН («Софийная этика как основа будущего мира»); Сергей Малков – профессор, доктор технических наук, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ им. М.В. Ломоносова («Россия в контексте динамики цивилизаций»); Андрей Щербаков – кандидат экономических наук, директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева («Россия в XXI веке. Мир, страна, регион»).

Цивилизационная составляющая дискуссии – принципиальная для данной конференции – была представлена в докладах Игоря Гришина, профессора, доктора технических наук, заместителя директора по научной работе и информационным технологиям филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе («Оборонная политика России: уроки настоящего и будущего»); Владимира Большакова, доктора философских наук, кандидата биологических наук, профессора РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, («Преображение русской цивилизации»); а также тележурналиста и продюсера Бориса Костенко, «Российская национальная просветительская медиаплатформа как мобилизационный инструмент преодоления угрозы гуманитарного кризиса».

Глубоко гуманитарная идея прозвучала в докладе «Парадигма российского математического образования: история и современность» Ольги Шпырко – доцента, кандидата физико-математических наук, директора филиала МГУ в Севастополе: «Экономика услуг – это не производство собственной продукции, а оказание помощи по продаже и обслуживанию чужих технологических изделий…».

Александр Алтунин, эксперт Всемирного русского народного собора, член Преображенского клуба, поделился в своём специальном сообщении «Воспоминаниями о финансовых возможностях Совета по экономической взаимопомощи (1949-91гг.)».

Член Союза кинематографистов РФ Андрей Холенко, директор Международного русского кинофестиваля, говорил о феномене русского кино как возможности предложить языком кинематографа глубокий разговор о будущем русского мира.