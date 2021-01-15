Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады станут более 30000 столичных школьников

В настоящее время ученики 9-11 классов участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В Москве организатором его проведения является местный Департамент образования и науки, а функции координатора выполняет Центр педагогического мастерства (ЦПМ). К участию допустили свыше 30000 ребят. Это учащиеся, продемонстрировавшие успешное выступление на муниципальном этапе, а также лучшие участники (победители и призеры) прошлогодней региональной стадии ВсОШ. В финальный этап ВсОШ попадут лучшие участники идущей ныне стадии.

Ознакомиться с тренировочными заданиями ВсОШ можно на официальном портале олимпиады, сайте ЦПМ и на цифровой платформе «Московская электронная школа» (МЭШ). При поступлении в высшие учебные заведения нашей страны по профильным предметам триумфаторам и призерам олимпиады полагаются льготы.