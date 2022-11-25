Участники финала IV сезона проекта «Пережить, чтобы помнить» покоряли Салтинский водопад в Дагестане

В новом выпуске IV сезона молодежного патриотического реалити «Пережить, чтобы помнить» блогеры покоряли Салтинский водопад в Дагестане.

В социальных сетях и на платформе RuTube вышла финальная серия IV сезона патриотического реалити «Пережить, чтобы помнить». На этот раз создатели шоу предложили участникам преодолеть маршрут, проложенный через Дагестанские скалы, добраться до Салтинского водопада, спуститься в него с высоты 20 метров, а затем по верху ущелья добраться до точки финиша. В финальном испытании участники работали на индивидуальный зачет.

«Это было реально самое крутое испытание! Было и очень страшно, и интересно одновременно. Я точно знаю, что такие эмоции, как на этом проекте, я вряд ли еще испытаю», — поделился после съемок участник проекта, артист Пальма.

За победу в финальном эпизоде сражались четверо тик-токеров: Карина Хафизова, Пальма, Никита Воркут и Эльвира Свамбаева. Все участники достойно справились с испытанием, однако учитывая баллы, которые ребята набирали весь сезон, победителями IV сезона проекта «Пережить, чтобы помнить» стали Эльвира и Никита.

«Этот проект дал и показал мне очень многое. Проходя эти испытания, не можешь не задумываться о том, как это происходило тогда, почти 80 лет назад. Как молодые парни и девушки, такие же, как и мы, справлялись с этими трудностями и ответственностью, которая легла на их плечи. Хочу сказать спасибо всем создателям этого шоу! Это действительно бесценный опыт!» — поделился в финальном интервью Никита Воркут.

Первые три сезона реалити «Пережить, чтобы помнить» собрали более 60 миллионов просмотров по всему миру. А съемки проекта проходили в самых разных регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Смоленске, Владикавказе, Туле и других. Новый сезон на данный момент собрал более 20 миллионов просмотров.

Увидеть новые серии реалити можно в социальных сетях, а также на платформе партнера проекта Okko, где выходят полные версии эпизодов.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».