Участники Московского инновационного кластера получат финансовую поддержку объемом почти миллиард рублей

Москва
11 января 2021

С помощью Московского инновационного кластера (МИК) организации и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на получение различных субсидий и грантов. К примеру, на инжиниринг, экспорт, приобретение и лизинг оборудования. Последняя стала самой популярной среди предпринимателей и компаний в минувшем году. Как сообщила вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина, к такой мере поддержки обратились 172 организации и ИП, выплаты по ней одобрили уже 172 предпринимателям на общую сумму, превышающую 286 млн рублей. Такую информацию передает портал столичной мэрии.

В своем комментарии чиновница уточнила, что за прошлый год участникам МИК суммарно одобрили финансовую поддержку объемом почти 1 млрд рублей. В общей сложности на такую поддержку смогут рассчитывать 345 организаций и ИП. Подача заявки доступна и в формате онлайн — через цифровую платформу i.moscow.

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