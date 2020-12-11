Участники проекта «Активный гражданин» помогут в развитии волонтерского движения столицы

На платформе столичного городского проекта «Активный гражданин» состоялся запуск нового голосования. Как уточнила заместитель градоначальника мегаполиса Наталья Сергунина, оно направлено на то, чтобы способствовать развитию местного волонтерского движения. Принимающим в голосовании участие столичным жителям предстоит выбрать приоритетные направления развития добровольческой деятельности, а также определиться с наиболее предпочтительными для них каналами для получения сведений о волонтерских акциях и мероприятиях. Об этом сообщает сайт московской мэрии.

Отмечается, что новое голосование предполагает ответы участников на два вопроса. Первый из них касается важнейших направлений развития добровольчества в Москве, к примеру, среди них такие направления, как медицина, спорт, донорство. Второй вопрос касается каналов получения информации о волонтерской деятельности (среди вариантов выбора портал столичной мэрии, SMS-оповещения, радио и другие). В каждом вопросе можно выбрать до четырех вариантов, допускается внесение своего варианта, — рассказала Наталья Сергунина.