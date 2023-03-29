Участником «Городской ярмарки вакансий» в Обнинске станет компания «АГРИСОВГАЗ»

27 марта 2023 г., Калужская область – «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, включенный в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, примет участие в масштабной «Городской ярмарке вакансий» города Обнинска Калужской области. Организует мероприятие компания «Работа.ру – Работа для Вас» при поддержке городского Центра занятости населения, а также регионального Министерства труда и социальной защиты. На ярмарке можно будет ознакомиться с вакансиями «АГРИСОВГАЗ» технического направления, а также пройти собеседования.

«Городская ярмарка вакансий» уже стала традиционным весенним мероприятием города Обнинска. В этом году она состоится 8 апреля в Доме ученых наукограда. На сегодняшний день участие в ярмарке подтвердили более 40 крупнейших работодателей области. Ожидается более трех тысяч соискателей.

Одним из значимых участников ярмарки станет «АГРИСОВГАЗ», в состав которой входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. Сегодня компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство. В рамках ярмарки вакансий можно будет узнать о текущих вакансиях «АГРИСОВГАЗ», таких как контролеры ОТК, фрезеровщики, электросварщики, электромонтеры, конструкторы, проектировщики, мастера производственных участков, специалисты 1С и других. Причем компания готова предложить работу не только специалистам, обладающим нужными техническими знаниями, но и обучить на собственном учебно-курсовом комбинате тех, кто готов в дальнейшем работать на заводах производственного комплекса.

В апреле прошлого года учебно-курсовой комбинат «АГРИСОВГАЗА» получил от министерства образования и науки Калужской области государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Примечательно, что занятия ведут не только преподаватели, но и специалисты из числа инженерно-технических работников компании «АГРИСОВГАЗ», которые обладают знаниями и многолетним опытом работы на российских предприятиях большого масштаба. Современные программы обучения, оптимальное соотношение теории и практики, в дополнении к существующей системе наставничества позволяют готовить увлеченных и вовлеченных работников, заинтересованных в профессиональном росте.

Также в компании «АГРИСОВГАЗ» есть ряд программ социальной поддержки сотрудников, таких как льготное питание, корпоративный транспорт и ДМС.

Сотрудники отдела кадров обсудят с кандидатами возможности трудоустройства и условия работы на предприятиях.

«Сегодня предприятия «АГРИСОВГАЗ» объединены в такой кластер, который позволяет решать практически любые технические и производственные задачи. У нас есть ряд технологических решений, являющихся инновационными для российского рынка. Но главное наше достижение – это высококлассная команда из более чем 1600 профессионалов своего дела. Именно это позволяет нам ставить амбициозные цели и быть уверенными в том, что мы их достигнем», — прокомментировал Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ».

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких, как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте: www. agrisovgaz.ru