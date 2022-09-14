Участником международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок» стала «АГРИСОВГАЗ»

13 сентября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», один из крупнейших производителей металлоконструкций в России, приняла участие в 13-й международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок», которая состоялась 8-9 сентября 2022 г. в г. Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия состоялась экскурсионно-ознакомительная поездка на завод горячего цинкования «АГРИСОВГАЗ», где представители компании наглядно продемонстрировали работу предприятия, а также рассказали о новейших технологиях отрасли.

Конференция «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок» — одно из знаковых событий металлургической отрасли. Организатор — издание «Металлоснабжение и сбыт». В конференции традиционно принимают участие топ-менеджеры ведущих российских предприятий-производителей металлопродукции, поставщиков сырья для переработки проката, сервисных металлоцентров, компаний-разработчиков оборудования для СМЦ, металлоторговых фирм, отраслевых союзов, НИИ и инженерно-конструкторских бюро. В этом году в ходе мероприятия эксперты обсудили перспективы развития отрасли, технологические тренды, а также способы повышения эффективности российских производственных мощностей.

Важной частью конференции стала экскурсия на завод горячего цинкования «АГРИСОВГАЗ», расположенный в Ленинградской области. На сегодняшний день он является одним из крупнейших предприятий региона с производственной мощностью более 36 000 тонн продукции в год. Инновационные технологии и оборудование, применяемые на заводе, позволяют осуществлять оцинковку изделий длиной до 12,5 м. Экскурсию провели технические специалисты и руководители «АГРИСОВГАЗ», которые рассказали об организации современного российского производства, перспективах развития направления горячего цинкования компании.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.agrisovgaz.ru