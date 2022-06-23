«Учебный день в музее»: названы наиболее популярные музеи среди школьников

29 музейных площадок поддержали межведомственный проект, разработанный Департаментом образования и науки и Департамента культуры Москвы. Речь идет об «Учебном дне в музее», который в нынешнем году собрал под своим крылом свыше 50 тысяч столичных школьников.

По словам возглавляющего Городской методический центр Андрея Зинина, по итогам мероприятия можно констатировать, что высокий уровень эффективности проекта «Учебный день в музее» достигнут за счет широкой востребованности такого обучения как среди педагогов, так и среди учащихся.

По данным организаторов проекта, занятия чаще всего проходили в Мемориальном музее космонавтики, достигнув показателя более 600 учебных дней. В Государственном музее-заповеднике количество учебных дней превысило 300.

Кроме того, к этому времени специалисты Городского методического центра вместе с работниками музеев разработали более 180 уроков для детей различных возрастных групп.