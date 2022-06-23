«Учебный день в музее»: названы наиболее популярные музеи среди школьников

Общество
23 июня 2022

29 музейных площадок поддержали межведомственный проект, разработанный Департаментом образования и науки и Департамента культуры Москвы. Речь идет об «Учебном дне в музее», который в нынешнем году собрал под своим крылом свыше 50 тысяч столичных школьников.

По словам возглавляющего Городской методический центр Андрея Зинина, по итогам мероприятия можно констатировать, что высокий уровень эффективности проекта «Учебный день в музее» достигнут за счет широкой востребованности такого обучения как среди педагогов, так и среди учащихся.

По данным организаторов проекта, занятия чаще всего проходили в Мемориальном музее космонавтики, достигнув показателя более 600 учебных дней. В Государственном музее-заповеднике количество учебных дней превысило 300.

Кроме того, к этому времени специалисты Городского методического центра вместе с работниками музеев разработали более 180 уроков для детей различных возрастных групп.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Названы плюсы и минусы доступного жилья в Черногории

Общество

Победы в финале «Ролан Гаррос» вновь добился Рафаэль Надаль

Общество

Светлана Радионова: «Очень хорошо, что «Норникель» работает открыто, ничего не скрывая»

Новости

На Кубани проверят стоимость горюче-смазочных материалов и автозапчастей