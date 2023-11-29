Ученье – свет: Ульяновск готовит новую порцию обучающего видеоконтента в сфере креативных индустрий

Образование
29 ноября 2023

Съемки второго сезона «Обучающего видеоконтента в сфере креативных индустрий» достигли своего экватора. Автором и идеологом проекта стала руководитель дирекции развития, PR и маркетинга Фонда креативных индустрий Ульяновской области Наталья Аксенова.

За два месяца активной работы команда успела не только посетить мануфактуру БалалайкерЪ, Ульяновский Музей балалайки, предприятие народного художественного камнерезного промысла «АММОНД», включающего в себя арт-объект «Симбирцитовая зала» и пообщаться с местными креативными лидерами и успешными предпринимателями, такими как генеральный директор группы компаний «Другие рестораны» Ольга Акулина, тренер Ассоциация тренеров Российского Союза Молодежи, директор по персоналу группы компаний «Другие рестораны» Александр Алексеев, президент компании «Погода в доме» Нурали Латыпов, предприниматель, наставник для руководителей отделов продаж и собственников Александр Ягирский, владелец it-компании «MediaSoft» Сергей Полуэктов, владелец компании «Зеленая улица» Валентин Глухов, но и пуститься в увлекательное путешествие по нашей необъятной Родине, главной целью которого стало производство абсолютно уникального контента.

«Проект «Создание обучающего видеоконтента в сфере креативных индустрий 2.0», реализация которого стала возможна благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, это прекрасная возможность получить опыт и собрать комплексное представление о перспективах и развитии креативных индустрий в регионах России. Многие молодые ребята по-прежнему стремятся в столицы, но существует и обратная волна миграции. Получив новый опыт, молодые предприниматели возвращаются в родные города, чтобы создавать аутентичные креативные продукты и менять среду вокруг себя. Наблюдается огромный потенциал и креативная энергия молодежи в регионах. И сейчас, когда много иностранного ушло из страны, у новых локальных брендов есть все шансы заявить о себе», – говорит Наталья Аксенова.

Напомним, что «Создание обучающего видеоконтента в сфере креативных индустрий» является абсолютно новаторским продуктом, ставшим одним из самых ярких медиапроектов Поволжья в 2022 году. Итог его реализации – создание 36 обучающих видеороликов по «прокачке» личностных и профессиональных качеств, креативным стартапам и развитию уже имеющегося бизнеса, получивших положительный отклик широкой аудитории. Гостями первого сезона стали генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец, бывший продюсер Григория Лепса, композитор, музыкант Евгений Кобылянский, российский дизайнер и модельер Андрей Понамарев, режиссер-постановщик Александр Смирнов, фотохудожник-портретист Ольга Ефремова и многие другие.

Организация выездных съемок в успешные компании креативного бизнеса регионов России стала отличительной особенностью нового сезона. По словам автора проекта это позволит дать комплексное представление о возможностях и развитии креативных индустрий в регионах РФ, показав процесс производства креативного продукта.

Так, в Великом Новгороде главными героями проекта стали создатель бренда «BOCHICCA» Кира Кореннова, предприниматель, владелец, идейный вдохновитель и директор компании бренда «VERSTA» Виталий Иванов, а также профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, руководитель образовательной программы Управление гостеприимством территории Наталья Омарова.

Креативный сектор Санкт-Петербурга представили основатели Модного дома Северной столицы, главного Авангардного Бренда России «139DEC» Марина и Александр Карамышевы, программный директор Культурного центра «Левашевский хлебзавод», основатель образовательного проекта «Masters» Полина Бондарева, исследователь орнамента и дизайнер одежды Любовь Тепцова и художник слова, энерготерапевт Кристина Шкляр, 

В столице нашей Родины съемочная группа встретилась с руководителем Агентства креативных индустрий г.Москва Гюльнарой Агамовой, научным руководителем Института развития креативных индустрий, директором Центра креативной экономики НИУ Высшая школа экономики Татьяной Абанкиной, директором Центра инновационных компетенций по физическому воспитанию и студенческому спорту РГУ им. А.Н.Косыгина (при Минобрнауки России), основателем агентства спортивного консалтинга Match business consulting Денис Водов, а также российским дизайнером, концептмейкером, экспертом портала inmyroom, руководитель группы компаний ALEXSANDERS Александром Осиповым.

«Я очень рад тому, что сегодня, не смотря на все сложности и трудности у нас появляется свое: у нас появляются свои люстры, свои кресла, у нас появляются свои художники, которые становятся очень модными и популярными, у нас появляется своя одежда. И наконец-то мы взглянули, что это все есть у нас в стране. У нас очень много талантливых людей. Раньше не было индустрии, но теперь она уже есть. Меня это все безумно радует. А самое главное – это все находит отклик у потребителя, потому что ему это все нужно», — поделился дизайнер.

В настоящий момент же творческая команда проекта запирается в монтажной комнате, чтобы в самое ближайшее время начать выдавать максимально полезный материал для широкого зрителя.

Организаторами проекта «Обучающий видеоконтент в сфере креативных индустрий 2.0», продолжение съемок которого возобновятся уже после нового года, являются индивидуальный предприниматель Юрий Сяпуков и Фонд креативных индустрий Ульяновской области. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнером проекта является АНО «Центр содействия реализации гуманитарных и обучающих проектов».

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