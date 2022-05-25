Ученики ONE! International School станут участниками междисциплинарного проекта «100+ Life»

Москва, 25 мая 2022 – В школах ONE! International School стартовал междисциплинарный проект «100+ Life», направленный на изучение ключевых аспектов долголетия и здорового образа жизни. Перед учениками выступят Александр Легков, наш прославленный олимпийский чемпион в беге на лыжах и другие эксперты в области спорта, правильного питания и здорового образа жизни, в школе пройдут спортивные соревнования и другие активности, посвященные тематике проекта.

В течении всего года в сети школ ONE! International School проходят междисциплинарные проекты, посвященные различным областям современной жизни, в рамках которых ученики всесторонне погружаются в основную тему и разрабатывают связанные с ней предпринимательские проекты. Совсем недавно в школе завершился один из таких проектов под названием «Urban Tech», а сейчас школьники приступают к реализации проекта «100+ Life», направленного на то, чтобы познакомить учеников с концепцией долголетия и научить мыслить и действовать так, чтобы дожить до ста лет в хорошей физической и ментальной форме.

Первым мероприятием в рамках проекта станет встреча с прославленным лыжникомАлександром Легковым, чемпионом Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен поделится с детьми своими принципами поддержания здорового образа жизни, расскажет о пользе спорта и поведает интересные истории из своей карьеры.

На втором этапе проекта «100+ Life» пройдут школьные спортивные состязания: футбольный турнир, марафонский забег и веселые старты. Победители, как всегда, не останутся без подарков.

В блоке «100+ Life» упор сделан и на смыслы и на формирование практических навыков, ведь качество жизни поколения Альфа, которое сейчас воспитывается в школе, будет напрямую зависеть от общей культуры управления физическим и ментальным здоровьем.

Проект «100+ Life» интегрирован в образовательную и над-академическую программу в соответствии с миссией ONE! – воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Важно привить школьникам вкус к здоровому образу жизни, потому что условия для качественной жизни в будущем закладываются именно в молодые годы: это касается здорового образа жизни, физической активности, профилактики заболеваний, непрерывного образования, чему мы и учим наших детей», — прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School.

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ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.