Ученые-социологи хотят понять мотивацию волонтеров

Многие современные граждане смотрят на волонтёров как минимум с лёгким недоумением: мол, что это за сумасшедшие зомбированные энтузиасты, жертвующие личным временем и интересами семьи, а порой и рискующие жизнью лишь для того, чтобы совершенно бесплатно творить «великие дела». Между тем, уникальную общественную деятельность под названием «волонтёрство» на полном серьёзе изучает современная социология. Что же движет бескорыстными помогателями, в каких сферах они проявляют наибольшую активность, и так ли уж бескорыстны эти люди на самом деле? Этими и другими вопросами задаются и учёные-социологи, занятые в проекте «#БытьВКурсе», посвящённом научным трудам и достижениям молодых учёных социально-гуманитарного профиля и реализуемом при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

В нашей стране волонтёрство имеет богатую историю, ведь ещё со времён Крещения Руси бескорыстная помощь и безвозмездный труд стали традицией: сначала в монастырях, затем, с появлением движения Красного Креста, в больницах и так далее. Сегодня во всём мире добровольчество уже насчитывает множество разновидностей – спортивное, культурное, медицинское, экологическое, событийное, патриотическое и многие другие. Вместе с тем эта форма социальной активности всё ещё недостаточно изучена – во многом из-за стремительно сменяющих друг друга событий и явлений: пандемия, социальные и природные катастрофы, геополитические и экономические потрясения.

Исследования показали, что идея добровольчества, исходящая из естественной потребности человека помочь другим, объединить усилия в формировании более комфортной, справедливой и гармоничной жизни, успешнее всего реализуется в молодёжной среде. Поэтому особое внимание во всём мире уделяется развитию волонтёрского движения именно среди школьников и студентов. Однако есть здесь один нюанс: стремясь привлечь в свои ряды как можно больше молодых людей, волонтёрство во многом утрачивает свою «добровольность». И если раньше главными побуждающими факторами становились неравнодушие к проблемам, социальная ответственность или даже потребность личности в общественном признании и самореализации, то теперь добрая половина молодёжи видит в волонтёрской деятельности, в основном, интересный досуг. Да и всевозможные выгоды волонтёрства – дополнительные баллы на ЕГЭ и при поступлении в вузы, бесплатные билеты на различные мероприятия, материальные поощрения на церемониях «Волонтёр года» и так далее – сильно меняют саму суть этого общественного движения.

Между тем молодые исследователи убеждены, что качество волонтёрства определяется не столько лидерскими позициями в международных рейтингах благотворительности, сколько, к примеру, тем, вернётся ли доброволец к своей деятельности после получения заветных баллов. Подобной статистики пока что не существует, но радует одно: людей, помогающих ближним «просто так», в современном мире всё же немало. Не случайно всё большую популярность приобретает научное волонтёрство – помощь в исследованиях, сборе данных и т. д. Ведь, в конечном счёте, новые важные открытия сделают жизнь лучше для всех.