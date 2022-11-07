Учитесь и стройте карьеру с РУСАЛом

РУСАЛ запустил новый образовательный портал UNIVER (https://career.enplusrusal.ru/). Это площадка поможет всем, кто готов получить новые знания, интересно и с пользой провести время. Старшеклассники и студенты смогут узнать, как попасть на практику на предприятия РУСАЛа, когда и в каких городах компания проводит научные фестивали уже в ближайшее время. А тем, кто задумался об интересной карьере, – поможет определиться с будущей профессией.

«Идея создания портала в том, чтобы школьник, впервые попадая в наше образовательное пространство, выстраивал свой обучающий карьерный трек вместе с нами. Для этого мы собрали на портале все инструменты – профориентационный тест, обучающие курсы, олимпиады, проекты по целевому обучению, стипендиальную программу, стажировку и практику. Здесь же размещены вакансии компании. Мы сопровождаем пользователей от школы и до приема на работу, а UNIVER – единое окно входа для них».

Марина Котукова, руководитель отдела автоматизации процессов обучения ОК РУСАЛ.

Профориентационный тест

Начинаем путешествие по порталу с проекта «Карьерный цех РУСАЛа». Это профориентационный тест, созданный экспертами из МГУ, который поможет школьникам и студентам определиться с выбором профессии, оценить свои компетенции, выявить свою ведущую мотивацию и определить круг профессиональных интересов.

После прохождения тестирования у пользователей портала будет возможность получить карьерную консультацию. Наши эксперты помогут более детально разобраться с результатами теста, а также совместно вы выработаете вектор карьерного и профессионального развития.

Бесплатные курсы по саморазвитию

Кстати, после прохождения тестирования пользователи получают персональные рекомендации по прохождению курсов, которые также можно изучить на нашем портале. А их более пятидесяти: курсы по тайм-менеджменту, ораторскому искусству, мастерству писать резюме и проходить собеседование, а также изучить работу в различных программах: Excel, Power Point, Visio.

Помогаем подготовиться к ЕГЭ

РУСАЛ-классы – дистанционная программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ от ведущих экспертов и сотрудников университетов. Обучение проходит в формате прохождения онлайн-курсов по математике, физике, химии. Курс включает 20 уроков по предмету, каждый из которых содержит видеолекцию, краткий конспект и практические задания для самостоятельного закрепления полученных знаний. И всё это бесплатно для пользователей портала.

Получение среднего профессионального и высшего образования

РУСАЛ давно сотрудничает с ведущими образовательными организациями страны – Сибирским федеральным университетом (СФУ), Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИрНИТУ), Уральским государственным горным университетом (УГГУ), Уральским федеральным университетом (УрФУ) и т. д. Причем получить высшее или среднее профессиональное образование можно по востребованным в РУСАЛе направлениям – металлургическим и не только. Например, в популярной нынче сфере IT (проект «Академия IT»).

Ребята учатся на бюджетной основе, но под патронатом компании. А также имеют еще одно преимущество – они будут гарантированно трудоустроены на предприятия компании.

Стипендиальная программа

Впрочем, на помощь РУСАЛа могут рассчитывать не только студенты из целевых групп. Совместно с En+ Group компания реализует стипендиальную программу. Получать дополнительные ежемесячные выплаты в 16 регионах могут ребята, которые осваивают определенные специальности, демонстрируют успехи в учебе, активно участвуют в общественной жизни. За свое усердие они могут получать дополнительные выплаты в размере до 25 тысяч рублей в месяц. Подать заявку на получение стипендии можно раз в год на нашем портале.

Стажировка и практика в компании

Мечтаете пройти стажировку или практику в компании? Тогда вам точно на UNIVER – здесь вы сможете почитать условия программы, подать заявку и даже получать зарплату на время стажировки.

Помимо профильных технологических специальностей в компании можно пройти практику по направлениям: экономика предприятия, таможенное дело, юриспруденция, управление персоналом, логистика, информационная безопасность и другим.

Конкурсы, марафоны и олимпиады

Регулярно для пользователей портала мы проводим различные конкурсы, олимпиады, марафоны. Например, совсем недавно запустился новый сезон олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего» (физика, математика, информатика, химия), в котором могут принять участие ученики 8-11 классов. А для увлеченных финансами на портале есть марафон «Личные деньги», в котором эксперты рассказывают, как создать «подушку безопасности», как обеспечить рост доходов и организовать свою карьеру с точки зрения личных финансов, а также ответят на вопрос, почему просто нельзя напечатать много денег и хорошо жить.

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