Удачная погода, новые катки, осторожность в прокатах: продажи коньков в «Спортмастере» выросли на 60% за год

Почему покупатели впервые за последние 5 лет стали активно скупать коньки, какие новые технологии предлагают производители новинок и как правильно ухаживать за коньками?

2020 год стал прорывным для категории коньков — в «Спортмастере» их продажи повысились на 60% по сравнению с прошлым годом. Последний раз таким успешным сезон был в 2015 году. Алексей Талалаев, руководитель категории зимних видов спорта компании «Спортмастер», объяснил, почему покупатели оживились:

«В этом сезоне спрос полностью органический, коньки покупают без специальных акций и скидок. Первая причина — погода. С ноября-декабря практически по всей стране держался стабильный минус, а снега было не слишком много — то что нужно для катания на коньках. В предыдущие годы зимы были теплее, катались в основном в городских парках. В этом сезоне залили множество бесплатных дворовых катков, на которые можно выходить по несколько раз в неделю.

Вторая причина — отложенный спрос. За несколько лет люди изголодались по традиционному зимнему спорту, стали чаще ходить на каток, и купить коньки стало выгоднее, чем каждый раз брать их в прокате.

Наконец, на спрос отчасти повлияла и пандемия. Многие посчитали, что иметь свою пару безопаснее, чем брать в прокате после другого пользователя. Этот тренд касается не только коньков, но и, например, горнолыжных ботинок».

Пользовался популярностью онлайн-формат заказа коньков, что объясняется удобством покупки — на сайте sportmaster.ru можно выбрать несколько моделей с доставкой и примеркой, купить только подошедшую модель, а остальные вернуть в магазин.

Традиционно пик продаж приходится на последнюю неделю декабря, а наибольшую долю продаж — 40-45% — составляют детские коньки. Самой популярной детской моделью стали коньки Nordway Slide. Их особенность в раздвижной конструкции, которая совмещает 3 размеров в одном. Это позволяет купить коньки на вырост, отрегулировать ботинок точно по ноге и со временем подстраивать его под больший размер.

Среди мужских коньков лидером оказалась модель Nordway NDW200, а среди женских — Nordway Sofia.

В сегменте «хоккей» потребители сделали выбор в пользу бренда «Bauer», именно он стал лидером продаж среди производителей профессиональной экипировки для хоккея. Самой продаваемой моделью оказались коньки серии Bauer NS.

В этом сезоне популярностью пользовались и технологичные новинки. Для начинающих хоккеистов появились коньки Nordway NDW 550. Ботинок в этой модели цельно отлит из композитных материалов без нейлона по технологии мировых лидеров в производстве хоккейного оборудования, а его форма уникальна. Такие коньки пока что продаются только в подростковых и мужских размерах, но уже получают положительные отзывы.

Новая модель в женском сегменте — коньки для секций фигурного катания Nordway Anna. Они соответствуют практически всем профессиональным требованиям: ботинок сделан из натуральной кожи, а внутри находится вспененный материал, вместе они надолго сохраняют форму ноги. Такие коньки продаются во всех размерах и рекомендуются всем, кто начинает заниматься фигурным катанием на регулярной основе.

Всего в ассортименте «Спортмастера» 84 модели коньков для детей и взрослых.

20 из них — специальные фитнес-коньки для легкого отдыха на катке. Это более мягкие модели с толстым сапожком, утепленной подкладкой, что особенно важно для детей, и часто пластиковым ботинком.

Любую модель коньков можно заточить сразу после покупки в любом из магазинов «Спортмастера». Магазины «Спортмастер PRO» предлагают формовку хоккейных коньков — специальную услугу для тех, кто покупает коньки профессионального или продвинутого уровня со вспененным материалом внутри. Их нагревают в специальной печи, спортсмен надевает их и ждет, пока материал остынет и сядет точно по его личным параметрам. Такая формовка обеспечивает плотную посадку по ноге, так чтобы не оставалось лишних пустот и мест, где ботинок может натирать.

«Кроме формовки и заточки особый уход конькам не требуется. Периодичность заточки зависит от частоты и агрессивности катания. Если вы ходите на каток семьей по выходным, достаточно будет своевременно протирать лезвия насухо и точить их примерно раз в месяц через каждые 4-8 катаний. Если же вы ходите на каток 2-3 раза в неделю, играете в дворовый хоккей или выполняете отдельные элементы фигурного катания, заточка требуется раз в неделю. Чтобы поддерживать лезвие острым самостоятельно, можно приобрести в «Спортмастере» специальный камень для снятия фаски», — дополнил Алексей Талалаев.

Рост продаж виден не только в категории коньков, но и во всех категориях, связанных с зимним спортом. Например, по сравнению с прошлым годом горные лыжи стали продаваться чаще на 40%, а сноуборды — на 30%.