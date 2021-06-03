Михаил Романов добился возбуждения уголовного дела по застройщику ЖК «Светлый мир «Тихая гавань»

Возбуждения уголовного дела по застройщику ЖК «Светлый мир «Тихая гавань» добился депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. После обращения к парламентарию с жалобой дольщиков ЖК «Светлый мир «Тихая гавань» о задержке застройщиком выдачи ключей от квартир, Михаил Романов направил депутатский запрос Министру внутренних дел РФ Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой провести проверку изложенных фактов.

После проведения процессуальной проверки по поручению Министра внутренних дел РФ 13 мая 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (Самоуправство), по факту неисполнения должностным лицом ООО «Северная Двина» обязанности по передаче жилых помещений участникам долевого строительства. Об этом депутату сообщил Заместитель Министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин.

Михаил Романов отметил, что продолжает лично контролировать ситуацию, поскольку застройщик пока не признал официально нарушение графика приемки-передачи квартир. А это грозит дольщикам банковскими штрафами из-за самовольной задержки сдачи закладных на будущие квартиры. В суде в настоящее время находится 50 заявлений на выплату неустойки и передачи ключей от квартир.