Улучшенная буровая установка XCMG в сложной местности в проекте газопровода в Сербии

Значительно развивая инфраструктуру природного газа Сербии, XCMG Machinery завершила сложный участок проекта газопровода на реке Дунай с использованием высокопроизводительной установки горизонтально-направленного бурения XZ3600 в паре с буровым насосом XMP2800. Этот «силовой дуэт» преодолел слой твердой почвы 70 МПа за неделю.
Район вблизи реки Дунай известен своими влажными почвенными условиями и слоями твердого грунта, перемежающегося с песком и галькой, что особенно затрудняет бурение. Необходимость точной навигации по извилистому пути реки предъявляла исключительно высокие требования как к производительности оборудования, так и к технологиям эксплуатации.
После тщательной оценки и сравнения возможностей оборудования местные клиенты выбрали для этого проекта сочетание горизонтально-направленной буровой установки XZ3600 и бурового насоса XMP2800 от XCMG. Использование базовых технологий и стабильной производительности наряду с комплексными операционными планами позволило XCMG эффективно решить эту проблему за рубежом всего за одну неделю.
Такое же сочетание горизонтально-направленной буровой установки XCMG и бурового насоса ранее устанавливало рекорды строительства в Нигерии. XZ3600 — это саморазвивающаяся крупнотоннажная горизонтально-направленная буровая установка компании XCMG, способная достигать максимального усилия отката до 3600 кН и максимального вращающего момента 120 000 Н•m. Предназначен для выполнения работ по пересечению местности на большие расстояния и повышенной сложности. Сопровождающая буровая насосная станция XMP2800 может автономно регулироваться в соответствии с условиями строительства, чтобы сэкономить на использовании бурового раствора и снизить затраты.
Предыдущие проекты включают участие в проектах городского строительства по всей Сербии и соседним странам с использованием различной дорожной техники и бестраншейного оборудования от XCMG. Примечательно, что в Нишавском округе новейший бульдозер D170 дебютировал благодаря поддержке зарубежных сервисных инженеров, которые обеспечили его работоспособность к полудню.
В Боснии и Герцеговине, граничащей с Сербией, находится один из крупнейших новых энергетических проектов, где кран ветродвигателя, самый большой телескопический стреловой кран, экспортируемый из Китая, отмечает свой рекорд подъема среди аналогичных моделей в отрасли.
Помимо этих достижений в Сербии, есть вклад в первую автомагистраль Черногории, соединяющую ее столицу с северными сербскими регионами через скоростную автомагистраль, где машины для бурения туннелей играли решающую роль; а также участие в горных работах по строительству дорожных мостов в Македонии, Болгарии, Венгрии и других соседних странах, демонстрируя свой диапазон от кранов, горнодобывающей техники, грейдеров и роторных сверл, оказывая сильную поддержку региональным проектам развития вокруг этих районов.