Улучшены физико-механические характеристики мембраны LOGICROOF V-RP компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Новые показатели прочности при растяжении и удлинения при максимальной нагрузке подтверждают, что ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP является одной из самых лучших среди российских и импортных аналогов.

ТЕХНОНИКОЛЬ ведет непрерывную научно-исследовательскую работу и уделяет большое внимание улучшению качества выпускаемых материалов, а также повышению их физико-механических характеристик.

В 2021 – первой половине 2022 гг. проводился анализ статистики внутренних испытаний ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP и её подмарок, которые применяются в кровельных системах плоских крыш с механическим методом крепления слоёв. Исследование статистики позволило сделать вывод об увеличении ряда физико-механических характеристик.

Определение прочности при растяжении, метод А (по ГОСТ 31899-2 (EN 12311-2))

В соответствии с методикой, по данному показателю материал испытывается в продольном и поперечном направлении рулона. С учетом большого количества ветровых, пешеходных и других нагрузок, которым подвержено кровельное покрытие в процессе эксплуатации, очевидно, что это один из самых важных показателей, который характеризует максимальную силу растяжения (прочность) материала при воздействии на него статических и динамических нагрузок.

Удлинение при максимальной нагрузке (по ГОСТ 31899-2 (EN 12311-2))

Данный показатель определяется при исследованиях по той же методике и устанавливается в процессе испытаний на прочность материала, характеризует его способность удлиняться вплоть до разрушения при воздействии на него максимальных (пиковых) нагрузок.

Полученная статистика позволила констатировать возможность увеличения данных физико-механических характеристик на 5-9%:

«прочности при растяжении (вдоль рулона)» — с 1100 до 1200 Н/50мм;

«прочности при растяжении (поперёк рулона)» — с 900 до 1000 Н/50мм;

«удлинения при максимальной нагрузке» — с 19 до 20%.

«Новые показатели подтверждают, что кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP компании ТЕХНОНИКОЛЬ является очень прочной, что напрямую влияет на повышение надёжности и долговечности кровельного покрытия. На данный момент мембрана по характеристикам прочности и удлинения является одной из самых лучших не только среди российских, но и среди импортных ПВХ-мембран», — отметил операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.

О ТЕХНОНИКОЛЬ:

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт. Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, – это 59 производственных площадок в 8 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Шотландия, Германия, Польша, Англия), 22 представительства в 18 странах мира, 20 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 118 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.