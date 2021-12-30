Ульяновская область способна вовремя достичь намеченных в нацпроектах показателей

Ульяновская область демонстрирует хорошие промежуточные показатели исполнения национальных проектов. Перемены к лучшему очевидны жителям региона.

В правительстве Ульяновской области под председательством губернатора Алексея Русских состоялось заседание Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам. В обсуждении вопросов реализации нацпроектов принимали участие руководители проектных офисов, региональной Общественной палаты, главы муниципальных образований.

В ходе заседания было отмечено, что исполнение нацпроектов в целом соответствует среднероссийским и окружным показателям. По состоянию на 1 декабря 2021 года удалось заключить 97% необходимых контрактов.

По словам главы региона, в 2022 году важно сохранить набранные, несмотря на кризисные явления, темпы работы по нацпроектам. Бюджеты приняты, и теперь стоит задача не затягивать с конкурсными процедурами и организовать строжайший контроль за выполнением проектов.

Свидетельством успешной работы станут видимые изменения для жителей области, которые делают жизнь в регионе лучше.

Заметные изменения к лучшему есть по части дорожной обстановки. За первые 11 месяцев 2021 года количество погибших в результате ДТП снизилось на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году был отремонтирован 121 километр автодорог, а в нормативное состояние приведены 77% дорог Ульяновской агломерации. По этому показателю регион вошел в число лидеров.

Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Infox выразил уверенность, что такими темпами к 2024 году удастся достичь намеченных в нацпроекте показателей. По мнению эксперта, при работе в этом направлении важно следить, чтобы дорожные службы были достаточно оснащены для выполнения поставленных задач. «Средства на ремонт автодорог есть, и важно, чтобы хватило техники, кадров, материалов. Здесь всё зависит от того, насколько грамотно будут организованы работы», – пояснил Журавлев.

Опережающими темпами в Ульяновской области идет расселение аварийного жилья. Так, в 2021 году переселено 308 человек, что в два раза больше, чем за два предыдущих года. Строительная отрасль в целом оживилась с действием программы льготного ипотечного кредитования. Но в данном случае, как подчеркнул Дмитрий Журавлев, дело непосредственно в программе расселения. «Грамотный подход региональных властей и предоставление бюджетных средств в больших размерах позволили расселить больше людей», – констатировал эксперт.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» тоже сделано немало. На территории области благоустроено 116 дворовых территорий и 21 общественное пространство. Что очень важно – жители сами могут принять участие в определении, какие объекты нуждаются в реконструкции и благоустройстве в первую очередь. Такая вовлеченность граждан меняет отношение людей к родному краю. Дмитрий Журавлев, часто бывающий в Ульяновской области: «При реализации этого проекта можно было увидеть, как меняется поведение жителей. Люди стали бережнее относиться к общественным пространствам, перестали мусорить. Дизайн двора однозначно влияет на поведение граждан». Внешний вид самого Ульяновска тоже меняется на глазах.

По состоянию на 2021 год в Ульяновской области реализуется 12 нацпроектов. Однако регион этим не ограничится и активно готовится вступить в новый для себя нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Собеседник Infox приветствовал эти планы, отметив, что туристическое направление очень перспективно. В советские времена Ульяновская область была одним из центров притяжения туристов. «Еще во времена СССР область посещало множество туристов, людям было интересно посмотреть на региональную столицу, на Волгу, на местные красоты. Сейчас области наверняка наиболее интересно направление ландшафтного туризма. Развитие туризма в любом случае всегда эффективно для любого региона, поскольку даже при небольшой отдаче это уж точно не влечет каких-либо издержек», – заявил Дмитрий Журавлев.

В заключение он подытожил, что новый губернатор Алексей Русских сумел достаточно эффективно наладить работу, «хотя руководит регионом относительно недолго».