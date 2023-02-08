Умар Кремлев заявил о готовности отправить добровольцев в Турцию и Сирию

Умар Кремлев, возглавляющий Федерацию бокса России и являющийся Президентом Международной ассоциации бокса (IBA), во время пандемии коронавируса создал оперативный штаб, деятельность которого охватила все российские регионы. На этот раз Кремлев озвучил готовность прийти на помощь людям, которые пострадали от страшного землетрясения в Турции и Сирии.

Кремлев выразил соболезнования пострадавшим в ужасной катастрофе. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале. От лица IBA Кремлев предложил предоставить пострадавшим людям помощь путем организации волонтерских и добровольческих отрядов.

Свыше 3,5 тыс. человек скончались в результате землетрясения, которое зафиксировано в Турции 6 февраля (оно стало наиболее мощным в стране с 1939 года). Порядка 22 тыс. человек получили ранения.

Больше всего пострадал крупный город Газиантеп. При этом толчки чувствовались в Сирии, Ираке, Ливане, Ираке, на границе Армении и Грузии. Количество людей, погибших в Сирии, уже превысило 1,5 тыс. человек, сообщает Красный Крест.