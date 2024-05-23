Умные устройства экосистемы Minimir Home представили в шоуруме

Технологии
23 мая 2024

26 апреля 2024 года в бизнес-центре Strotskis прошла презентация уникального шоурума умного дома. В экспозицию, представляющую собой интерактивную инсталляцию, вошли умные устройства экосистемы Minimir Home. В работе можно было проверить каждый из механизмов, познакомившись с его возможностями.

Посетители шоурума смогли оценить умные розетки, выключатель, диммеры, терморегуляторы, многочисленные умные датчики, видеозвонки, лампы и светильники. Устройства работают через WI-FI, а интерфейс приложения интуитивно понятен, что делает систему простой в подключении.

В шоуруме есть возможность протестировать умные устройства, управляя ими с помощью приложения Minimir Home. Оно доступно для пользователей смартфонов с операционной системой IOS и Android. Также управлять умным домом можно голосовыми командами с помощью умной колонки.

В число интерактивов инсталляции включена модель жилого дома, оборудованного умными устройствами. Они позволят менять в каждой комнате температуру, включать и выключать освещение, корректировать его яркость и раздвигать шторы.

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