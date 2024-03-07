«Умный» унитаз Formation 02 от Kohler x SR_A на Миланской неделе дизайна 2024

Kohler, мировой бренд образа жизни и ведущий поставщик товаров для кухни и ванной, возвращается на Миланскую неделю дизайна с мировой премьерой крупномасштабной иммерсивной инсталляции в партнерстве с художником-дизайнером д-ром Сэмюэлем Россом (Samuel Ross), MBE, и его студией промышленного дизайна SR_A, а также с глобальной презентацией новой модели «умного» унитаза Formation 02 — второй совместной разработки и плода многолетнего сотрудничества Kohler x SR_A.

«Formation 02 знаменует наше продолжающееся сотрудничество со студией SR_A и д-ром Сэмюэлем Россом, предлагая новый и неожиданный дизайн и являясь образцом передового дизайнерского опыта и инновационного совершенства компании Kohler, —говорит Скотт Эдмундс (Scott Edmunds), вице-президент Kohler Marketing. — Formation 02 сочетает в себе наш профессионализм и технологическое мастерство с непоколебимой верой в творческую энергию как источник идей и движущую силу прогресса».

Черпая вдохновение в скорости и силе воды в природной среде, энергичный силуэт Formation 02 представляет собой новое слово в языке дизайна. Плод уникальной технологии литья и обработки, основание унитаза отличается эффектной цветовой гаммой, исполнением краев и углов в сочетании с мягкостью интегрированных цилиндрических форм.

Именно этот новый дизайн, наряду со смесителем Formation 01, по замыслу Сэмюэля Росса должен усилить динамику и восприятие воды, предлагая способ переосмысления повседневных предметов и ритуалов.

Рассказывая о дизайне, Сэмюэл Росс говорит: «Мы продолжаем обращаться к энергии природы и основополагающим достижениям промышленного проектирования. Это могут быть как декоративные мотивы, связанные с водной стихией, так и мощь природы, способная изменять материал. Модель Formation 02 напоминает о различных формах проявления концепта воды».

Модель Formation 02 является образцом инноваций в категории «умных» туалетов, представляя новый дизайнерский силуэт умного туалета Eir от Kohler. Благодаря удобным функциям, включая подогрев сиденья, настраиваемую очистку, ночник, открывание/закрывание без помощи рук, автоматический смыв, а также пульт дистанционного управления с сенсорным экраном, Formation 02 воплощает в себе инновативность и комфорт.

«Индустриальный» оттенок Haptic Orange является данью уважения дебютной линейке Kohler «Tiger Lily» для ванной комнаты выпуска 1967 года, объединяя фирменный цвет Сэмюэла Росса с колористическим наследием Kohler. Formation 02 — это второй продукт, выпущенный в рамках партнерства и продолжающий авангардную художественную концепцию Сэмюэла Росса, одновременно отдавая дань уважения 150-летнему опыту компании Kohler по разработке нового языка дизайна для сантехники.