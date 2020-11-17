Уникальный комплекс Kazakov Grand Loft начал строить в Москве девелопер COLDY

Москва, 14 ноября – 14 ноября состоялась официальная церемония закладки первого камня будущего комплекса апартаментов Kazakov Grand Loft столичного девелопера COLDY.

Первый камень в фундаментную плиту проекта, сочетающего классический дизайн и высокие технологии в стиле лофт, возложил руководитель технического заказчика проекта Kazakov Grand Loft Константин Войнов. Церемонию посетили: руководитель проекта АО «ФОДД» Александр Цуркан и руководитель строительства АО «ФОДД» Иван Ковач. К мероприятию также присоединился блогер и владелец агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов, чья команда всего лишь за несколько месяцев продаж лотов данного объекта уже вышла на рекордные показатели.

«У строителей и архитекторов есть свои обычаи при устройстве фундамента здания проводить символические церемонии: кто-то закладывает капсулы времени, в древности это были монеты разного достоинства. Мы тоже верны своей строительной традиции и хотим заложить первый камень в фундаментную плиту, на котором каждый полноценный участник проекта оставит свой след на долгие годы. Это событие можно по праву считать переходом к ключевому этапу строительства комплекса Kazakov Grand Loft и началом развития динамичной интерактивной среды с собственным неповторимым дизайном интерьеров», – рассказывает руководитель технического заказчика проекта Kazakov Grand Loft Константин Войнов.

Kazakov Grand Loft – проект комплекса апартаментов, основанный на прогрессивной авторской архитектуре. Для покупателей предусмотрено более ста вариантов планировочных решений, включая панорамные пентхаусы с интеллектуальными сервисами Grand Loft, интуитивно управляемыми с помощью мобильного приложения.

Основу принципа работы сервис-дизайна составят адаптивные нейросети, которые будут исключать непопулярные среди жителей комплекса опции и предлагать только востребованные для комфортного проживания. Встроенные технологии искусственного интеллекта позволят автоматизировать весь процесс управления апартаментами на основе привычек его хозяина. В число базовых услуг будут включены как внутренние сервисы – клининг, хаус-мастер, food delivery, флорист, так и доступные на территории комплекса – выгул домашних питомцев, услуги химчистки, комьюнити-зона, шеринг самокатов, электровелосипедов, спортивного инвентаря и парковочных мест.

На сайте проекта представлена его интерактивная визуализация, разделенная на 3 секции с доступными лотами. Всего в наличии 283 апартамента с тремя видами отделки: Classic – для ценителей классической роскоши, Loft с нотками брутальности – для людей творческой, немного бунтарской натуры и WhiteBox – тип отделки, при котором возможна индивидуальная планировка. Высота потолков в апартаментах и пентхаусах составляет 3,2 и 5,7 метров соответственно, что позволит воплотить в жизнь самый смелый дизайнерский замысел – от оборудования второго этажа и террасы до бильярдной, лаундж-зоны с кинотеатром или каминного зала.

«В основе проектирования – авторская концепция Smart-роскоши, продуманная в соответствии с последними веяниями архитектуры и запросами культурной и деловой элиты. Больше не будет необходимости выбирать между классическим мировым наследием и респектабельностью современных лофтов. Kazakov Grand Loft позволит почувствовать себя в центре особенного мира, где можно будет управлять системами своего жилища, давать поручения сервис-службам и заказывать всё необходимое на дом одним движением пальца. Индивидуальность и комфорт стали для нас секретными компонентами в разработке высокотехнологичных объектов. Недостижимость совершенства рождает ещё большее желание к нему стремиться», – делится бренд-директор COLDY Михаил Звягинцев.

Площадь благоустройства составит 3 507 кв. метров. Месторасположение Kazakov Grand Loft с прямым выездом на Садовое кольцо формирует удобный коридор для передвижения как до центра, так и до любого периферийного района. До Красной площади и знаменитого парка «Зарядье» можно дойти пешком, прогуливаясь вдоль старомосковских Маросейки и Ильинки. Кроме того, данная локация позволит ощутить ритмы живописной исторической Москвы и самого центра современного мегаполиса.

Справка о компании

COLDY – российская девелоперская компания, которая создана в 2003 году и реализует в границах старой Москвы уникальные по архитектуре и концепции проекты недвижимости. Ключевые направления деятельности – инвестиции, строительство и управление. Компания Coldy создает многофункциональные офисные, торговые и апарт-комплексы бизнес-, премиум- и элитного класса по проектам ведущих российских и европейских архитекторов. Портфель проектов компании Coldy составляет 22 реализованных, строящихся и проектируемых проекта.

COLDY. Создатели проектов, которые меняют повседневную жизнь, собирают вместе единомышленников и новое поколение жителей мегаполиса. Проекты MADE IN COLDY предвосхищают ваши интересы и желания.