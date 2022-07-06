Уникальный опыт получат участники хореографической сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов»

4 июля 2022 года на базе Академии танца Бориса Эйфмана открылась вторая за историю «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» хореографическая сессия.

«Язык тела – универсальный язык духовного общения. Во всех цивилизациях человек выражает основные эмоции с помощью одних и тех же движений. Поэтому деятели танца изначально объединены общими ценностями. Но с другой стороны, как художник я знаю, насколько важно постоянно расширять свой творческий кругозор. Вне всякого сомнения, знакомство с русской культурой духовно обогатит зарубежных участников хореографической сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», поможет им разнообразить свой профессиональный инструментарий и получить незаменимый опыт. Кроме того, пребывание в Петербурге, одной из крупнейших европейских культурных и балетных столиц, приобщение к уникальному художественному наследию города подарит танцовщикам и хореографам незабываемые впечатления», – отметил народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и президент Академии танца Борис Эйфман.

Всего в сессии примут участие 15 студентов из 12 стран мира, среди которых Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина и другие. Традиционно в хореографической сессии участвуют хореографы и танцовщики, в этот раз в культурную столицу России приедут 4 хореографа и 11 танцовщиков.

«Сегодня началась уже вторая хореографическая сессия за историю Школы. Главное, что надо отметить, – интерес к нашему проекту только возрастает, с каждым годом у нас все больше заявок со всего мира. А все это происходит потому, что Школа помогает наладить крепкие дружеские связи и поделиться свежими творческими идеями. Для студентов сессий это уникальная возможность не только приобрести новые профессиональные навыки, но и понять Россию и проникнуться русскими традициями», – поделился директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

«Интерес к Школе растет еще и потому, что к проекту присоединились заслуженные деятели культуры и искусства. Так, первая часть программы предполагает знакомство участников с работой Академии танца и практикой преподавания, мастер-классы с педагогами по классическому и современному танцам (контемпорари). Занятия по классике проводят заслуженный педагог-репетитор Академии Сергей Зимин и экс-солист, педагог-репетитор Мариинского театра Андрей Иванов. Современный танец будут преподавать Ольга Васильева, Балаж Бараньяи, Эрнест Нургали и Александр Челидзе», — уточнила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

С самой первой недели сессии начинаются репетиции постановок. Постановками со студентами будут также заниматься хореографы Константин Матулевский и Константин Кейхель. Хореографы – участники «Хореографической лаборатории» совместно с танцовщиками из числа студентов Академии, а также танцовщики – участники «Исполнительской лаборатории» совместно с российскими хореографами распределяются на группы и начинают работать над своими постановками. Заключительная работа – совместное выступление участников Школы и студентов Академии. Оно будет исполнено в рамках II летнего фестиваля «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

23-24 июля на основной сцене Александринского театра пройдет II летний фестиваль «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» «Глобальные ценности». Публику ждет захватывающая программа танцевальных премьер от лучших хореографов России и мира, а также блистательный Гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.

Фестиваль «Глобальные ценности» – это уникальная возможность знакомства с танцевальным искусством разных национальных школ, богатыми художественными традициями разных культур и неповторимым творческим миром талантливых хореографов и танцовщиков со всего мира. Фестиваль является кульминационным событием хореографической сессии от проекта «Школа Иннопрактики и Русских сезонов». Откроет фестиваль Вечер современной хореографии, состоящий из премьерных постановок в исполнении студентов Академии танца Бориса Эйфмана, выпускников «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Во втором отделении состоится Гала-концерт Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, отмечающего в нынешнем году 45-летие. В уникальную программу вошли фрагменты избранных спектаклей всемирно известного хореографа и «театрального волшебника», раскрывающие многолетний путь творческого развития прославленного коллектива.

I фестиваль «Глобальные ценности» с огромным успехом прошел в июле 2021 года в Севастополе. Масштабная трехдневная программа представила новые спектакли ведущих российских и зарубежных хореографов и завершилась премьерой балета Bolero в исполнении Сергея Полунина. Прямые трансляции концертов посмотрело свыше 55 000 человек.

Академия танца Бориса Эйфмана создана в 2013 году Правительством Санкт-Петербурга по инициативе деятеля культуры, хореографа Бориса Эйфмана. Это инновационное хореографическое училище, реализующее программы среднего профессионального образования в сфере хореографического искусства и театральных технологий на бюджетной основе. Создатель и Президент Академии – выдающийся хореограф, народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный гражданин Санкт-Петербурга Борис Яковлевич Эйфман.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Русских сезонов» в разделе «Школа» https://www.russianseasons.org/ru/school/.

Справочная информация:

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» – это международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Проект был запущен в 2020 году. В 2022 году в Республике Сенегал была проведена первая зарубежная художественная сессия, в которой приняли участие художники и скульпторы из 7 африканских стран.

В рамках работы Школы студенты из ведущих мировых творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. За все время работы Школы обучение уже прошли 95 человек из 35 стран мира.

Инициаторы Школы – компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны». Генеральный партнер – ПАО «Газпром».

Ресурсы Школы:

www.russiansesaons.org

media@russianseasons.org