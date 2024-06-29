Unisun Energy Group расширяет европейское присутствие с новой дочерней компанией в Мюнхене

Компания Unisun Energy Group, ведущий поставщик промышленных и коммерческих интеллектуальных услуг в сфере возобновляемых источников энергии, объявила об официальном открытии своей дочерней компании в Германии — Unisun Energy Service GmbH — в Мюнхене в июне этого года. Эта дочерняя компания сосредоточится на обслуживании всего европейского рынка, предлагая комплексные энергетические услуги, включая ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, поиск и устранение неисправностей и послепродажную поддержку аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) в таких областях, как электростанции и электромобили (EV). Расширение деятельности направлено на удовлетворение растущего спроса на устойчивые энергетические решения по всей Европе.

«Мы осознали огромный рыночный потенциал Европы в плане эксплуатации и послепродажного обслуживания оборудования возобновляемых источников энергии. Наш коллектив в Европе обладает необходимой электротехнической квалификацией, соответствующей европейским стандартам, а также обширным опытом в области энергетических операций и послепродажной поддержки по всей Европе. Пользуясь поддержкой международных талантов, мы готовы реализовать новые возможности на европейском рынке, стимулируя энергетический переход и коллективно формируя устойчивое будущее», — сказал Сюй Ханьфэн (Xu Hanfeng), генеральный директор Unisun Energy Group.

Для удовлетворения потребностей местного рынка немецкая дочерняя компания предоставляет следующие услуги: энергетические услуги для электростанций; послепродажное и эксплуатационное обслуживание электромобилей; услуги по хранению аккумуляторных батарей; аккумуляторная лаборатория и услуги по переработке аккумуляторов.

С точки зрения структуры персонала, коллектив компании в основном состоит из профессионалов в области технического, послепродажного обслуживания, продаж и эксплуатации, причем техническая группа и группа послепродажного обслуживания клиентов составляют две трети трудовых ресурсов. Г-н Макс Ду (Max Du), управляющий партнер, обладает более чем 10-летним опытом в отрасли возобновляемых источников энергии. Он занимал руководящие должности в известных компаниях, таких как Hareonsolar, Sungrow и Tecloman, осуществляя надзор за деятельностью в европейском регионе. Благодаря глубокому пониманию европейских рынков фотоэлектрических систем, систем хранения энергии и зарядных станций для электромобилей, он хорошо разбирается в тенденциях и спросе в этих областях.

«В 2023 году возобновляемые источники энергии достигли впечатляющей доли 44 % в структуре производства электроэнергии в ЕС, впервые превзойдя существенную веху 40 %. Это замечательное достижение открывает перед нами огромный потенциал для исследований. Мы стремимся предоставлять самые современные решения, непревзойденное качество обслуживания клиентов и вносить значимый вклад в устойчивое развитие европейской энергетической системы. Опираясь на непреклонную преданность и опыт нашего коллектива, мы стремимся проложить путь к более чистому будущему», — сказал г-н Ду.